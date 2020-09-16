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    Алехандро Ходоровски о трейлере «Дюны»: «Никаких сюрпризов. Все предсказуемо»

    16 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    16.09.2020
    1852
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    Алехандро Ходоровски о трейлере «Дюны»:

    Алехандро Ходоровски в одном из интервью поделился впечатлениями от трейлера «Дюны» Дени Вильнева — в 1970-х режиссер сам пытался экранизировать роман Фрэнка Герберта.

    В первую очередь постановщик выразил надежду, что фильм будет успешным. Однако ролик вызвал у него двойственные чувства.

    Я видел трейлер. Он сделан хорошо. Это индустриальное кино. В него явно вложили много денег. Но если он такой дорогой, то и цена соответствующая. В этом проблема: в нем нет никаких сюрпризов. Форма такая же, как и везде. Освещение, игра — все это предсказуемо.

    По его словам, индустриальное кино несовместимо с авторскими фильмами, поскольку в первом случае превыше всего деньги. Такие картины не предназначены для изменения человечества или общества.

    «Дюна» должна выйти 17 декабря. Но ходят слухи, что Warner Bros. может отложить фильм вслед за «Чудо-женщиной».

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    Картина Дени Вильнёва выйдет 17 декабря.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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