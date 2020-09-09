«Дюна»: первый полноценный трейлер

Legendary наконец-то представила трейлер «Дюны» Дени Вильнёва! Смотрим под кавер на композицию Pink Floyd — группа когда-то должна была записать саундтрек для версии «Дюны» Ходоровски.
Оригинал
Дубляж
Вот как звучит официальный синопсис:
Человечество расселилось по далёким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но её главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.
В картине снялись Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин, Зендая, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон и другие.
Постеры
Ранее в сети появились официальные кадры и тизер в плохом качестве, который показывали перед «Доводом».
Картина Дени Вильнёва выйдет 17 декабря. Правда, даты указана только в описании, а не в ролике — вероятно, так её проще отредактировать в случае чего.
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