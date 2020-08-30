Утечка: первый тизер «Дюны» Дэни Вильнева (плохое качество)

В сеть утекла любительская съёмка первого тизера долгожданной «Дюны» Дэни Вильнёва. Его демонстрировали в кинотеатрах перед показом «Довода». Хотя мы все очень ждём премьеру фильма, мы не рекомендуем смотреть тизер, чтобы не испортить впечатления из-за его ужасного качества. Если же вы не готовы потерпеть до 9 сентября, то предлагаем ролик вашему вниманию исключительно в ознакомительных целях.
Премьера «Дюны» планируется 17 декабря.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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