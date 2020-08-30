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    Новости

    Утечка: первый тизер «Дюны» Дэни Вильнева (плохое качество)

    30 августа 2020
    Кот-император
    30.08.2020
    7556
    0 минут на чтение
    Дом Атрейдес, «Зверь» Раббан и Дункан Айдахо: слитые кадры тизера «Дюны»

    В сеть утекла любительская съёмка первого тизера долгожданной «Дюны» Дэни Вильнёва. Его демонстрировали в кинотеатрах перед показом «Довода». Хотя мы все очень ждём премьеру фильма, мы не рекомендуем смотреть тизер, чтобы не испортить впечатления из-за его ужасного качества. Если же вы не готовы потерпеть до 9 сентября, то предлагаем ролик вашему вниманию исключительно в ознакомительных целях.

    Премьера «Дюны» планируется 17 декабря.

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    Кот-император
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