«Дюна». Вряд ли мне стоит объяснять значение этого романа для фантастики. «Дюна» оказала очень большое влияние на жанр, вдохновив множество авторов. Ее следы можно найти в различных книгах, играх, фильмах и комиксах. Уверен, что даже многие из тех, кто не читал книгу Фрэнка Герберта, примерно в курсе о чем она, кто такие Атрейдесы, кто такие Харконнены и чем знаменита планета Арракис. Вот только с Голливудом у «Дюны» что-то не сложилось.

Первым экранизировать «Дюну» попробовал Алехандро Ходоровский. Несмотря на то, что в итоге режиссер так и не снял ни единого кадра, история его несостоявшейся адаптации сама по себе уже давно стала легендой. О ней написаны книги и сняты документальные фильмы. И не будем забывать, что если бы не «Дюна» Ходоровского, с большой долей вероятности мы бы никогда не увидели «Чужого».

Затем была катастрофическая экранизация Дэвида Линча, которая не понравилась почти никому и с треском провалилась в прокате. Она надолго отбила у фабрики грез желание связываться с наследием Фрэнка Герберта. Не считая мини-сериалов канала Sci Fi , за последующие несколько десятилетий киноделы практически не вспоминали про «Дюну».

Но в этом году все изменится. В декабре на экраны выйдет новая экранизация романа. Ее режиссером является Дени Вильнёв — пожалуй, один из лучших голливудских режиссеров последних лет. На его счету «Пленницы», «Убийца», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049». Кроме того, у экранизации весьма приятный актерский состав и солидный бюджет. Но что насчет сценария?

Сценарий для первой части новой экранизации «Дюны» был написан самим Вильнёвым в соавторстве с Эриком Ротом и Джоном Спэйтсом. Режиссер принял решение разбить экранизацию на два фильма, чтобы не выбрасывать важные сюжетные линии и не мучать зрителей избыточным хронометражем. Мне довелось ознакомиться с версией, датированной 18 сентября 2018 года. Она насчитывает 130 страниц.

Если честно, сценарий «Дюны» действительно удивил меня. Не какой-то дикой отсебятиной авторов, странными решениями или нововведениями в угоду моде — а тем, что ничего из вышеперечисленного в нем внезапно не обнаружилось. Да, конечно, какие-то моменты были убраны, что-то изменено, что-то подкорректировано. Есть несколько небольших сцен, которых я не помню в книге (но скажу честно, я читал ее давно, так что могу и ошибаться) — но они добавлены скорее для зрелищности и ничего кардинально не меняют в сюжете.

И поэтому я, можно так сказать, оказался в небольшом тупике. Одно дело, когда читаешь сценарий какого-нибудь «Терминатора Генезиса» или нового «Хищника», где фигурируют собранные в подвале машины времени и разбирающиеся в инопланетных технологиях дети-аутисты. В таком случае достаточно просто описать самые сочные моменты и вуаля, краткий обзор сценария готов и можно радоваться тому, что избавил читателей от иллюзий и надежд по поводу предстоящего фильма. Я уже даже и не помню, когда в последний раз мне попадался сценарий с каким-то громким тайтлом, после прочтения которого у меня не было ощущения, что это или какая-то странная шутка или же что во время написания авторы явно находились под веществами.

К счастью, это не относится к «Дюне» Вильнёва. Тут все просто: есть роман-первоисточник — и есть сценарий пытающийся насколько точно, насколько это вообще возможно для формата блокбастера, следовать его сюжету. То, что должно произойти в книге — произойдет и в нем. Те персонажи, кто должны умереть — умрут. Кто не должен — перейдут во второй фильм. Полу Атрейдесу уделяется ровно столько времени, сколько нужно для раскрытия образа и показа начала его превращения Муад’Диб. Мы получаем всю необходимую информацию, чтобы понять, как устроена вселенная «Дюны», кто кому противостоит и почему так важен спайс. В теории, подобный подход к киноадаптациям должен быть нормой, а не восприниматься как что-то неожиданное. Но в реальности чаще почему-то совсем не так.

В то же время не могу не отметить, что во время чтения скрипта в какой-то момент я даже почти начал понимать сценаристов, которые пытаются «улучшать» книжные сюжеты, добавляя в них какие-то новые сцены и персонажей. Ну, чтобы создать какой-то элемент неожиданности для зрителей. Потому что, когда точно знаешь наперед про все, что случится, оно как-то уже не так интересно. Иногда это даже работает (разумеется, куда чаще нет). Можно вспомнить то же «Прибытие» Вильнёва. Сценаристы взяли основу рассказа Теда Чана, и добавили к ней дополнительную сюжетную линию, чтобы создать большую напряженность.

Но «Дюна» совсем другой зверь. Это этапный роман, с большим количеством персонажей, событий и сложной мифологией. Если бы подобно «Ромео и Джульетте» у него уже была куча экранизаций тогда да, можно было задуматься над тем чтобы что-то изменить. Но поскольку «Дюна» не может похвастаться подобным наследием, Вильнёв благоразумно решил не изобретать велосипед и как можно аккуратнее перенести на большой экран роман. По крайней мере, это если говорить про первую половину — мало ли, вдруг в продолжении нас будут поджидать какие-то сюжетные сюрпризы. Но что-то мне подсказывает, что Вильнёв вряд ли станет так поступать.

Так что я не вижу особого смысла описывать сюжет и персонажей сценария «Дюны» Вильнёва. С таким же успехом можно просто пересказать содержание книги. Отмечу лишь пару небольших моментов. Скрипт Вильнёва охватывает примерно половину «Дюны». Если говорить о бросившихся в глазах наиболее важных с точки зрения сюжета отличиях отмечу, что в работе не упоминается о родстве леди Джессики с домом Харконненов. Возможно, это оставили на вторую часть, а возможно попросту убрали.

Из того что еще бросилось в глаза при чтении — в этой версии эколог Льет-Кайнз не мужчина, а женщина. Также нам показывают, как диверсионный отряд Атрейдесов, успешно уничтожает огромное хранилище спайса на Гиди Прайм (если не ошибаюсь, в книге просто упоминали про факт рейда). Операция ставит дом Харконненов на грань банкротства. В результате барону Владимиру Харконнену приходится дать указание Раббану выжать все что возможно из Арракиса не считаясь с последствиями (с намерением впоследствии заменить его на Фейд-Рауту). Эта мотивация несколько отличается от книжной, но на мой взгляд изменение не слишком принципиальное.

Что касается рейтинга — то по описанию экшн-сцен у меня складывается впечатление, что Вильнёв надеется, что ему разрешат выпустить версию, ориентированную под «мягкий» R. Но что будет в итоге сказать сложно. С одной стороны, поскольку речь идет о фильме с большим бюджетом, логично предположить, что студия попытается максимально расширить потенциальную аудиторию. С другой стороны, как показывает практика последних лет, PG-13 в таких проектах не дает особого преимущества, поскольку соответствующей целевой группе подобное кино все равно неинтересно. Так что, как говорится, поживем — увидим.

В целом же, я могу констатировать, что у Вильнёва есть все, чтобы наконец-то сделать нормальную экранизацию Дюны — от денег до сценария. Основной вопрос, заключается в том, не слишком ли запоздала эта самая экранизация.

Мне несколько раз встречались мнения, что если бы «Дюна» была снята до 1977 года, то стала бы тем, чем в итоге стали «Звёздные войны». Честно говоря, я не вполне согласен с этим утверждением — все же у саги Лукаса было несколько важных козырей, по умолчанию делавшей ее более привлекательным для широких народных масс продуктом, нежели книга Герберта. В то же время, глупо отрицать влияние «Дюны» на кинематограф, в том числе и на все те же «Звёздные войны». Проблема в том, что за прошедшие с выхода романа полвека, ее лучшие находки тащили все кому не лень. Это и вызывает беспокойство. В 1965 году у «Дюны» не было особых аналогов. Но сейчас на дворе 2020 год и у любителей фантастики есть широкий выбор из различных вселенных на любой вкус, цвет и аудиовизуальный формат. И, честно говоря, я беспокоюсь, что из-за этого кино Вильнева по итогу может попросту не привлечь достаточной аудитории.

Остается надеяться, что мои опасения не подтвердятся. Повторюсь, что у Вильнёва есть все, что необходимо для того, чтобы наконец-то сделать адекватную версию «Дюны». Остальное уже будет зависеть от его режиссерского таланта, успехов маркетинговых отделов Warner Bros. и Legendary Pictures и общего интереса современного зрителя к экранизации классики научной фантастики.