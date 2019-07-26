Писатель и со-автор «Дюны» Брайан Герберт — сын Фрэнка Герберта — у себя в твиттере рассказал, что съёмки первой части фильма завершены. По его словам, некоторые актёры уже переключились на другие проекты.

Окончание съёмок команда отметила тематической вечеринкой, на которой подавали коктейли «Оседлать червя» и «Толстый барон», а среди украшений интерьера можно было найти ледяного Песочного червя.

Ice sculpture at the DUNE wrap party could allude to the final design of the Sandworm! Four-beaked and kind of cute. #Dune #Dune2020 pic.twitter.com/xJSM3SMkZh — Secrets of Dune (@SecretsOfDune) July 23, 2019

The DUNE wrap party logo is the same one that appeared on some of the crew t-shirts before. #Dune pic.twitter.com/WwjwFSBwxB — Secrets of Dune (@SecretsOfDune) July 24, 2019

Логотип «Дюны» на вечеринке такой же, как тот, что появлялся ранее на футболках некоторых участников команды

Вместе с тем новости о вселенной не ограничиваются только фильмом. Deadline сообщает, что создательница драматического сериала «Образцовые бунтарки» (Good Girls Revolt) Дана Кальво заключила многолетнюю сделку со студией Legendary Television. Продюсер получила должность одного из шоураннеров грядущего сериала по «Дюне», который расскажет историю глазами тайного ордена Бене Гессерит. Издание добавляет, что шоу выйдет на HBO Max.

Сценарий к «Дюне: Сестринство» написал Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж», «Прометей», «Пассажиры»). С запуском сериалу поможет режиссёр Дени Вильнёв — он поставит первый эпизод.

Первая часть из запланированной дилогии «Дюны» выйдет 19 ноября 2020 года.