Писатель и со-автор «Дюны» Брайан Герберт — сын Фрэнка Герберта — у себя в твиттере рассказал, что съёмки первой части фильма завершены. По его словам, некоторые актёры уже переключились на другие проекты.

Окончание съёмок команда отметила тематической вечеринкой, на которой подавали коктейли «Оседлать червя» и «Толстый барон», а среди украшений интерьера можно было найти ледяного Песочного червя.

Ice sculpture at the DUNE wrap party could allude to the final design of the Sandworm! Four-beaked and kind of cute. #Dune #Dune2020 pic.twitter.com/xJSM3SMkZh

The DUNE wrap party logo is the same one that appeared on some of the crew t-shirts before. #Dune pic.twitter.com/WwjwFSBwxB

— Secrets of Dune (@SecretsOfDune) July 24, 2019