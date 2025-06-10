КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Верни её из мёртвых»: страшное, очень страшное кино
Ляпы и условности в фантастике, которые мы привыкли прощать
Путеводитель по «Громовержцам». Неснятые сценарии, пасхалки и будущее Marvel
Фильм «Лило и Стич»: что значит «охана»?

Классика

10 фильмов в жанре уся. Что посмотреть перед выходом «Шан-Чи и легенды десяти колец»
«Назад в будущее» — 35 лет! Как создавался фильм: другой Марти и черновики сценария

Инсайдер: новую «Сумеречную зону» снимет режиссер «Разделения» Бен Стиллер

Дмитрий Кинский
10 июня 17:30
81
1 минута на чтение
Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что Бен Стиллер, снявший сериал «Разделение», займется постановкой фильма по «Сумеречной зоне».
Компания Appian Way Леонардо Ди Каприо уже 15 лет пытается сделать полнометражку. В разное время в режиссером кресле картины числились Мэтт Ривз и Джозеф Косински.
Как сообщают источники, Стиллер занимается «Сумеречной зоной» около шести месяцев. Сценарий все еще находится в процессе написания, но направление ясно: в отличие от антологии 1983 года, новая версия будет сосредоточена на одной истории.
Одна из версий сценария повествует о летчике, который испытывает прототип высокоскоростной ракеты и оказывается через 125 лет в утопическом обществе.
Сам Стиллер прежде уже говорил, что обожает оригинальный сериал Рода Серлинга. Он им даже вдохновлялся при работе над «Разделением»!

Читайте также

«Сумеречная зона»: сериал, который изобрёл все «вот-это-повороты»

Светлана Евсюкова

05.02.2019

118101

Этот классический сериал не поддавался ни жанровым рамкам, ни телеформатам. Для него творили Брэдбери и Мэтисон, а его сюжеты копируют до сих пор.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №259 (июнь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Братья Руссо больше 5 часов уговаривали Epic Games сделать кроссовер «Мстителей» с Fortnite

Новости

Создатели 007 First Light объяснили различия игры с Hitman
Релиз ожидается 2026 году.

Новости

Новый тизер второго сезона шоу Twisted Metal
Сериал вернется 31 июля.

Новости

Забастовка актеров против игровых компаний скоро может закончиться

Новости

Авторы сериала «Гарри Поттер» нашли актеров на роли Дурслей

Новости

Для сериала о Гарри Поттере нашли актера на роль министра магии Корнелиуса
Его сыграет звезда «Короны».

Новости

Что думает Анджей Сапковский о превращении Цири в ведьмака (но это не точно)

Новости

«Почти покадрово переснятый оригинал» — первые обзоры ремейка «Как приручить дракона»
Премьера ожидается 21 июня.

Новости

Ремейк Persona 4, новая Call of Duty и игра от экс-разработчиков «Ведьмака» — что показали на Xbox Showcase 2025

Новости

Owlcat анонсировала экшен-RPG по серии «Пространство»
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты