Инсайдер: новую «Сумеречную зону» снимет режиссер «Разделения» Бен Стиллер

Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что Бен Стиллер, снявший сериал «Разделение», займется постановкой фильма по «Сумеречной зоне».
Компания Appian Way Леонардо Ди Каприо уже 15 лет пытается сделать полнометражку. В разное время в режиссером кресле картины числились Мэтт Ривз и Джозеф Косински.
Как сообщают источники, Стиллер занимается «Сумеречной зоной» около шести месяцев. Сценарий все еще находится в процессе написания, но направление ясно: в отличие от антологии 1983 года, новая версия будет сосредоточена на одной истории.
Одна из версий сценария повествует о летчике, который испытывает прототип высокоскоростной ракеты и оказывается через 125 лет в утопическом обществе.
Сам Стиллер прежде уже говорил, что обожает оригинальный сериал Рода Серлинга. Он им даже вдохновлялся при работе над «Разделением»!