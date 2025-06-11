Чем заняться на конвенте «Ролевик»?

14 июня издательство Hobby World проведет конвент настольных ролевых игр под названием «Ролевик».
Посетителей ждут не только популярные ролевые вселенные, но и эксклюзивные партии по «Изнанке», «Черной книге», «Берсерку» и Ticket to Ride. Чтобы попасть на них, нужно заранее приобрести билет, потому что количество мест ограничено.
Также на мероприятие заглянет мастер НРИ и блогер Sneaky Dice, который привезет свое новое приключение — «Месть гоблинов». С ним можно будет пообщаться и сделать совместное фото.
Без столов по Pathfinder, «Зову Ктулху», Shadowrun, Starfinder и другие культовым системам дело не обойдется.
«Ролевик» пройдет в московском Event-Hall «Даниловский» — с 11 до 20 часов.
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