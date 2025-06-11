Первые детали и скриншоты Resident Evil Requiem с закрытого показа игры





Закрытый показ игры длился около получаса — за это время разработчики показали сегменты игры как от первого, так и от третьего лица. Видимо, сменить перспективу можно будет в любой момент.





Геймплей за Грейс акцентируется на исследовании и взаимодействии с окружением, в то время как сцены за второго главного героя (предположительно, Леона), будут более экшоновыми.





В какой-то момент Грейс восстанавливает здоровье шприцом, а не спреем или травой, как в предыдущих частях Resident Evil.





Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года.



Портал XboxEra раньше времени опубликовал превью Resident Evil Requiem, в котором журналисты поделились свежими деталями.