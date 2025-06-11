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Первые детали и скриншоты Resident Evil Requiem с закрытого показа игры

Андрей Квасков
11 июня 12:52
206
1 минута на чтение
Портал XboxEra раньше времени опубликовал превью Resident Evil Requiem, в котором журналисты поделились свежими деталями.

Закрытый показ игры длился около получаса — за это время разработчики показали сегменты игры как от первого, так и от третьего лица. Видимо, сменить перспективу можно будет в любой момент.

Геймплей за Грейс акцентируется на исследовании и взаимодействии с окружением, в то время как сцены за второго главного героя (предположительно, Леона), будут более экшоновыми.

В какой-то момент Грейс восстанавливает здоровье шприцом, а не спреем или травой, как в предыдущих частях Resident Evil.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года.

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Андрей Квасков
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