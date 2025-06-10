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Новости

Создатели 007 First Light объяснили различия игры с Hitman

Андрей Квасков
10 июня 17:27
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В интервью изданию GamesRadar+ студия IO Interactive поделилась новыми подробностями экшена 007 First Light.

В игре о Джеймсе Бонде будут как узнаваемые элементы других проектов IOI, так и ряд свежих идей.
IO Interactive
У IOI есть собственная «ДНК», которая хорошо сочетается с этой серией. Однако только этого не хватит для того, чтобы рассказать историю о Бонде. Мы во многом опираемся на то, что у нас получается лучше всего, но в то же время пришлось придумать много новых вещей. Например, вождение.
Если сравнивать 007 First Light с Hitman, то в первой будет куда больше перестрелок, но и превращать проект в нескончаемый тир тоже не будут.
IO Interactive
Мы хотим дать игроку массу инструментов, чтобы он чувствовал себя в игре таким же «умным», как Бонд.
Релиз 007 First Light ожидается 2026 году на PC, Xbox Series, PS5 и nintendo Switch 2.

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Андрей Квасков
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