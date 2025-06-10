Создатели 007 First Light объяснили различия игры с Hitman

У IOI есть собственная «ДНК», которая хорошо сочетается с этой серией. Однако только этого не хватит для того, чтобы рассказать историю о Бонде. Мы во многом опираемся на то, что у нас получается лучше всего, но в то же время пришлось придумать много новых вещей. Например, вождение.