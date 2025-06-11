Бен Барнс в первом трейлере сериала «Институт» по Стивену Кингу

Сюжет посвящен Люку, обладателю феноменального IQ и телекинетических способностей, который оказывается в тюрьме с другими одаренными детьми.

«Мистером Мерседесем» по Кингу





Премьера «Института» состоится 13 июля на MGM+, в этот день покажут два эпизода из восьми. В MGM+ уже обсуждают потенциальный второй сезон.



Одну из ролей сыграл Бен Барнс, известный по «Карателю» и «Дориану Грею». Режиссёром выступил Джек Бендер, работавший над «Игрой престолов», «Остаться в живых» и