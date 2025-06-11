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Бен Барнс в первом трейлере сериала «Институт» по Стивену Кингу

Андрей Квасков
11 июня 13:19
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1 минута на чтение
Компания MGM+ опубликовали трейлер сериала «Институт», снятого по роману Стивена Кинга.

Сюжет посвящен Люку, обладателю феноменального IQ и телекинетических способностей, который оказывается в тюрьме с другими одаренными детьми.

Одну из ролей сыграл Бен Барнс, известный по «Карателю» и «Дориану Грею». Режиссёром выступил Джек Бендер, работавший над «Игрой престолов», «Остаться в живых» и «Мистером Мерседесем» по Кингу.

Премьера «Института» состоится 13 июля на MGM+, в этот день покажут два эпизода из восьми. В MGM+ уже обсуждают потенциальный второй сезон.
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