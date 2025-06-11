«Суперсемейку 3» снимет режиссер «Элементарно»

По данным Variety, режиссер «Элементарно» и «Облачно с прояснениями» Питер Сон выступит режиссером триквела «Суперсемейки».
Это первая часть во франшизе без Брэда Берда в качестве постановщика. Однако он работает над лентой в качестве сценариста и продюсера. Также режиссер сейчас занимается собственной футуристической картиной Ray Gunn для Skydance и исторической драмой «1906» для Disney.
Прежде Сон неоднократно сотрудничал с Бердом на разных должностях — при работе над дилогией «Суперсемейки» и «Рататуем», например.
«Суперсемейку 3» анонсировали в 2024 году. Даты выхода пока нет.
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