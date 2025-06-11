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«Это часть твоего плана?» — трейлер третьего сезона «Основания»

Дмитрий Кинский
11 июня 18:15
87
1 минута на чтение
Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер третьего сезона «Основания» по мотивам романов Айзека Азимова.
Действие продолжения развернется спустя 152 года после событий второго сезона, когда Основание и Империя объединяются против общего врага — военачальника Мула, который несет угрозу всей галактике.
Сценарий написал Дэвид С. Гойер, который прежде занимал должность шоураннера телеадаптации.
Премьера состоится 11 июля.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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