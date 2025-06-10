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Забастовка актеров против игровых компаний скоро может закончиться

Дмитрий Кинский
10 июня 12:56
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Гильдия SAG-AFTRA достигла предварительного соглашения с игровыми компаниями — спустя почти год после начала забастовки на фоне использования ИИ.
В числе студий Activision, EA, Epic Games, Take 2, Insomniac Games, WB Games и другие.
Дункан Крэбтри-Айрленд
Исполнительный директор SAG-AFTRA
Терпение и настойчивость помогли нам прийти к соглашению, которое устанавливает необходимую защиту для актеров в эпоху ИИ.
В ближайшее время совет SAG рассмотрит условия соглашения и позднее выложит их в открытый доступ.
Ожидается, что забастовка может закончиться уже скоро.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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