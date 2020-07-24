Amazon работает над сериалом по мотивам комикса «Газетчицы»

Amazon заказал сериал по мотивам научно-фантастического комикса «Газетчицы» (Paper Girls в оригинале) Брайана Вона и Клиффа Чанга.

Создатели графического романа выступят исполнительными продюсерами. А сценарий напишет Стефани Фольс, который работал над «Историей игрушек 4».

Вот что он сказал об адаптации:

Мы искренне надеемся не только отдать должное оригиналу, но и сделать так, чтобы «Газетчицы» отличались от всего того, что сейчас показывают на ТВ.

По сюжету четыре девушки из 1988 года, доставляющие по утрам газеты, невольно оказываются в гуще конфликта между враждующими группировками путешественников во времени.