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    Новости

    Amazon работает над сериалом по мотивам комикса «Газетчицы»

    24 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    24.07.2020
    1010
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    Amazon заказал сериал по мотивам научно-фантастического комикса «Газетчицы» (Paper Girls в оригинале) Брайана Вона и Клиффа Чанга.

    Создатели графического романа выступят исполнительными продюсерами. А сценарий напишет Стефани Фольс, который работал над «Историей игрушек 4».

    Вот что он сказал об адаптации:

    Мы искренне надеемся не только отдать должное оригиналу, но и сделать так, чтобы «Газетчицы» отличались от всего того, что сейчас показывают на ТВ.

    По сюжету четыре девушки из 1988 года, доставляющие по утрам газеты, невольно оказываются в гуще конфликта между враждующими группировками путешественников во времени.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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