Amazon работает над сериалом про нуарного Человека-паука

По данным издания Variety, Amazon запустил в производство сериал о нуарном Человеке-пауке.

Это будет самостоятельный проект, никак не связанный ни с одной из уже существующих вселенных с дружелюбным соседом.

В центре сюжета будет постаревший Человек-паук, но речь идет не о Питере Паркере. Кто это будет, пока не уточняется.

Сценаристом и исполнительным продюсером выступает Орен Узил, наиболее известный по «Парадоксу Кловерфилда» и последнему «Морталу Комбату».

У сериала пока нет даты выхода.