Amazon работает над сериалом про нуарного Человека-паука

По данным издания Variety, Amazon запустил в производство сериал о нуарном Человеке-пауке.
Это будет самостоятельный проект, никак не связанный ни с одной из уже существующих вселенных с дружелюбным соседом.
В центре сюжета будет постаревший Человек-паук, но речь идет не о Питере Паркере. Кто это будет, пока не уточняется.
Сценаристом и исполнительным продюсером выступает Орен Узил, наиболее известный по «Парадоксу Кловерфилда» и последнему «Морталу Комбату».
У сериала пока нет даты выхода.
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Редактор
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