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    Amazon заказал сезон сериала по God of War

    14 декабря 2022
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    14.12.2022
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    God of War выйдет на ПК в начале 2022 года

    В марте 2022-го мы писали, что Amazon присматривается к экранизации видеоигры God of War — причём речь идёт о ремейке, действие которого разворачивается в скандинавском сеттинге. Теперь издание The Hollywood Reporter подтверждает, что площадка заказывает полный сезон.

    Синопсис описывает завязку игры, вышедшей в 2018-м.

    Кратос, бог войны, отрешившись от своего наполненного кровью прошлого в Древней Греции, решил навсегда сложить оружие, поселившись в Мидгарде. Когда умирает его любимая жена, Кратос и его сын отправляются в опасное путешествие, чтобы исполнить последнее желание умершей — её прах должен быть развеян с вершины самой высокой горы. Вскоре Кратос осознаёт, что это путешествие превратилось в эпический квест, и оно проверит на прочность узы между отцом и сыном, а также заставит Кратоса сразиться с новыми богами и монстрами в битве за судьбу всего мира.

    Производством сериала займётся команда, куда войдут Рэйф Джадкинс («Колесо времени») и Марк Фергюс и Хок Остби («Пространство»). Вместе они напишут сценарий.

    Осенью 2022-го вышло продолжение — God of War: Ragnarok. Игра продолжает рассказывать о конфликте Кратоса с древнескандинавскими богами, а также показывает повзрослевшего Атрея, его сына.

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     Артём Дубровский |  22.11.2022

    Поговаривают, что это просто DLC для God of War 2018 года

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