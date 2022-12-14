Amazon заказал сезон сериала по God of War

В марте 2022-го мы писали, что Amazon присматривается к экранизации видеоигры God of War — причём речь идёт о ремейке, действие которого разворачивается в скандинавском сеттинге. Теперь издание The Hollywood Reporter подтверждает, что площадка заказывает полный сезон.

Синопсис описывает завязку игры, вышедшей в 2018-м.

Кратос, бог войны, отрешившись от своего наполненного кровью прошлого в Древней Греции, решил навсегда сложить оружие, поселившись в Мидгарде. Когда умирает его любимая жена, Кратос и его сын отправляются в опасное путешествие, чтобы исполнить последнее желание умершей — её прах должен быть развеян с вершины самой высокой горы. Вскоре Кратос осознаёт, что это путешествие превратилось в эпический квест, и оно проверит на прочность узы между отцом и сыном, а также заставит Кратоса сразиться с новыми богами и монстрами в битве за судьбу всего мира.

Производством сериала займётся команда, куда войдут Рэйф Джадкинс («Колесо времени») и Марк Фергюс и Хок Остби («Пространство»). Вместе они напишут сценарий.

Осенью 2022-го вышло продолжение — God of War: Ragnarok. Игра продолжает рассказывать о конфликте Кратоса с древнескандинавскими богами, а также показывает повзрослевшего Атрея, его сына.