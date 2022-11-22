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    #God of War #обзор игры

    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие

    22 ноября 2022
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    22.11.2022
    22082
    7 минут на чтение
    #God of War #обзор игры
    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие 7

    В мифической Скандинавии снова неспокойно. Наступают последние дни Фимбулвинтера — трёхлетней зимы, после окончания которой наступит Рагнарёк, а все девять миров окажутся втянуты в кровопролитное побоище. Греческий экс-бог войны Кратос хочет сбежать от великой битвы и впервые в своей жизни разрешить конфликт без насилия. А его повзрослевший сын Атрей (он же Локи) всё время лезет на рожон, пытаясь узнать своё предназначение и обуздать новообретённые божественные силы. 

    Жанр: экшен, приключение, ролевая игра
    Разработчик: Santa Monica Studio
    Издатель: Sony Interactive Entertainment
    Платформы: PS4, PS5
    Играли на: PS5
    Похоже на: Дилогия The Last of Us * Mass Effect 2-3 * Horizon: Forbidden West

    Привычная жизнь героев меняется, когда в их дом заявляется сам Всеотец — скандинавский бог Один — со своими планами на Рагнарёк и мыслями о том, какую роль в будущей войне должны сыграть Кратос с Атреем. Это побуждает угрюмого бородатого гиганта в очередной раз взяться за топор Левиафан и Клинки Хаоса и отправиться в опасное путешествие по всем девяти мирам. В путешествие, которое не только решит судьбу его близких, но и навсегда изменит самого Кратоса…

    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие

    Пару месяцев назад мы выпускали большой материал с рассуждениями о вероятном сюжете Ragnarok и с перечислением твистов, которые могут ждать игрока. После релиза часть теорий подтвердились почти сразу, но огромный процент нюансов местной истории мы не угадали — и это просто великолепно! Так, God of War: Ragnarök стала, пожалуй, самой «неожиданной» игрой года, способной удивить и сильными поворотами сюжета, и оригинальным переиначиванием скандинавских мифов, и нестандартным раскрытием ключевых персонажей, и совершенно новыми игровыми механиками… и проблемами, которые ну никак не ожидаешь обнаружить в проекте Кори Барлога!

    Образец правильного сиквела

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Осторожно! Здесь есть спойлеры! Не самые-самые, но заметные!

    После релиза Ragnarok играть в God of War 2018 года уже вряд ли захочется. Команда студии Santa Monica прислушалась к своей аудитории и исправила практически все недочёты прошлой части, наконец-то дав игрокам то, чего они просили.

    Надоели одинаковые боссы-тролли на каждом сюжетном отрезке? В Ragnarok их можно встретить только во второстепенных заданиях, а все главгады из основной истории отличаются друг от друга как внешним видом, так и уникальным мувсетом. Наскучили Левиафан и Клинки Хаоса? Получите новую интересную ковырялку со своим набором оригинальных механик. Не хватает богов из скандинавского пантеона и колоритных мифических существ? Вот вам интересное прочтение Одина, Тора, Хеймдалля, а также несколько десятков знаковых монстров в придачу. Устали от небольшого набора однообразных локаций? Пожалуйста — в вашем распоряжении путёвка во все девять миров, в каждом из которых есть уникальная флора, фауна, множество дополнительных заданий и новые зоны, открывающиеся вплоть до финальных титров.

    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие 1

    Кроме того, в Ragnarok ощутимо выросли ставки и разросся масштаб событий. Это уже не камерная личная история отца и сына, а зрелищная эпопея о команде великих героев, которая готовится к спасению мира. Кратос и Атрей теперь собирают союзников во всех девяти мирах, а между миссиями отдыхают в доме, построенном на ветвях мирового древа Иггдрасиль — местной хаб-локации. Там они общаются с друзьями, едят похлёбку, много шутят и проговаривают план действий. И чем дальше игрок двигается по сюжету, тем больше союзников собираются в доме и тем эпичнее становятся сюжетные миссии. Что-то похожее мы видели, когда готовились к войне со жнецами в Mass Effect, к битве с Корифеем в Dragon Age: Inquisition или в совсем недавнем примере — Horizon: Forbidden West.

    Вместе с тем локации стали просторнее, битвы с врагами — сложнее и интереснее, а второстепенные персонажи — глубже. В своём путешествии Кратос с Атреем смогут встретить колоритных жителей местных миров, истории которых будут развиваться на протяжении всего прохождения и рассказывать игроку важные нюансы устройства вселенной. Именно по этой причине не стоит пренебрегать побочными заданиями — в них теперь активно дают не только новую броню и полезные ресурсы, но и ценные крупицы знаний о том, как живётся обитателям мифической Скандинавии. 

    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие 2

    Впрочем, не подкачали и спутники игрока, знакомые нам ещё по прошлой части. Особенно среди них хочется отметить братьев-гномов Брока и Синдри, которым прописали, пожалуй, самые душераздирающие сюжетные эпизоды и диалоги. И к наступлению Рагнарёка в комичных низкорослых кузнецах действительно начинаешь видеть близких друзей.

    God of War: Atreus Edition

    Чем Ragnarok удивляет особенно — тем, что это больше не игра про Кратоса. Нет, молчаливый лысый громила всё ещё присутствует на экране большую часть времени, но фокус явно сместился на подросшего Атрея-Локи. Это больше не надоедливый ребёнок, а мудрый и очень талантливый юноша, который готовится стать мужчиной. Его личная история — главный двигатель основного сюжета, а попытки защитить отца умиляют и добавляют объёма характеру.

    А ещё Атрею достались, пожалуй, самые интересные эпизоды за всё прохождение (ужасно затянутый уровень в Ярнвиде не в счёт). Именно он попадает в Асгард и больше всех общается с Одином, узнавая о его планах и мотивации. Именно он дружит с дочкой Тора, через которую мы узнаём, что бог грома не плоский шаблонный злодей. И именно на долю Атрея выпадают все приключения, связанные с магией, пророчествами и секретами великанского народа.

    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие 3

    Помимо этого, за Атрея-Локи попросту весело играть. На первых уровнях арсенал его приёмов скуден, но по мере прохождения мальчик обретает новые смертоносные умения, которые вносят разнообразие в уже привычный геймплей. Например, вместо спартанской ярости Кратоса герой способен превращаться в огромного волка и рвать противников зубами и когтями. А вместо агрессивного натиска с топором наперевес мальчик предпочитает дальний бой, в котором можно комбинировать эффекты от разных магических стрел. Таким образом, боевая система становится чуть более вариативной, и при правильном выборе тактики даже сложных врагов можно уничтожать своевременным нажатием пары клавиш.

    За хронометраж основного сюжета Атрея успевают раскрыть как умного, смелого, честного и очень сильного молодого бога. И, если команда Santa Monica решит сделать именно его основным протагонистом в следующих частях серии — лично я нисколечко не расстроюсь.

    Пчёлы против мёда

    А вот трансформация Кратоса в Ragnarok получилась чуть более неоднозначной. К концу игры наш старый знакомый окончательно превращается в плюшевого мишку, готового прощать всех и каждого практически за любые грехи — только если это никак не связано с безопасностью Атрея. Кратос стал неожиданно разговорчивым, но, к сожалению, из его уст мы слышим только очевидную мораль о том, что насилие — это не выход. А если опрокидывать стопку горячительного напитка каждый раз, когда он произносит слова «я не хочу войны», то можно уйти в жесточайший запой.

    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие 4

    При этом Кратос продолжает уничтожать врагов, а боевая система пополнилась несколькими десятками жестоких добиваний, где герой буквально рвёт противников на части. Конечно, всё ещё не с такой жестокостью, как в God of War 3, но куда брутальнее, чем в игре 2018 года. И на этом фоне постоянные унылые речи о мире во всём мире ещё сильнее вгоняют в тоску. С одной стороны, это логичное развитие пожилого героя, который мечтает о спокойствии и счастье для своего единственного сына. Но, с другой стороны, очень сложно представить, что Кратос мог стать до такой степени мягким. В одной из первых сцен, во время схватки Кратоса с Тором, бог грома неоднократно повторяет: «Покажи мне бога войны!». И, к сожалению, его не увидит больше никто — ни Тор, ни мы.

    Другая проблема Ragnarok — очень неровный темп повествования. Да, игра изобилует эпичными схватками, крутыми сюжетными твистами и мощными драматическими диалогами. Но они перемежаются с геймплейными секциями в очень неравных пропорциях.

    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие 6

    В большинстве миссий вам нужно будет идти в одну сторону около 40 минут, чтобы увидеть совсем коротенькую сюжетную вставку, которая хоть как-то оправдывает всю эту ходьбу. А потому в какой-то момент часть сражений хочется вообще пропустить, лишь бы Кратос и Атрей поскорее оказались на месте. Особенно сильно это ощущается в невероятно долгом уровне в Ярнвиде, где Локи со скоростью улитки катается по болотам верхом на яке. Или в эпизоде, где Кратос тратит огромное количество времени на поиск скандинавских предсказательниц норн, а сам диалог с ними длится чуть больше трёх-четырёх минут.

    Так, к финальным титрам создаётся впечатление, что каждое пешее путешествие героев можно было бы укоротить на 10–15 минут. Суммарно игра потеряла бы несколько часов хронометража, но такое решение позволило бы сохранить динамику и всё время держать игрока в напряжении.
    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие 5

    God of War: Ragnarök — великолепная игра, сделанная, что называется, «на все деньги». Она невероятно выглядит, в неё очень интересно играть, а отдельные сюжетные решения и диалоги могут пробить на слезу даже самого сурового геймера. Это самый что ни на есть AAA-проект, который способен затянуть в свой красочный, живой мир на три-четыре десятка часов и подарить множество разных эмоций. И вдобавок на очень правильной ноте завершить эту часть истории одного из самых любимых и узнаваемых героев видеоигр всех времён. Что, впрочем, не освобождает игру от ряда спорных сценарных и геймдизайнерских решений.

    Сейчас в Сети принято писать, что Ragnarok — это просто DLC для God of War 2018 года. Что ж. Я бы хотел жить в мире, где все DLC выглядят именно так.

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