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    Новости

    Amazon Prime ведёт переговоры об адаптации God of War

    8 марта 2022
    08.03.2022
    817
    0 минут на чтение
    God of War: игра Santa Monica против мифологии 7

    Amazon Prime Video ведёт переговоры с PlayStation о создании сериала по мотивам серии видеоигр God of War.

    По данным издания, адаптацией могут заняться создатели и исполнительные продюсеры «Пространства» Марк Фергюс и Хок Остби. Им поможет продюсер и шоураннер «Колеса Времени» Рэйф Джадкинс. Производством займутся Sony Pictures Television и PlayStation Productions.

    В последние пару лет студии не только всё чаще выкупают права на создание сериалов по видеоиграм, но и всё-таки запускают их в работу. В марте выходит сериал по Halo, в 2021-м хитом стал «Аркейн», а HBO всё ещё снимает The Last of Us. А ещё в этом году ожидается сериал по Resident Evil от Netflix.

    В частности, сама Amazon разрабатывает сериалы по Fallout и Mass Effect, а также заключила сделку с dj2 Entertainment, купившей права на десяток игр, включая Disco Elysium и Life is Strange.

    God of War Ragnarok выйдет в 2022-м.

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