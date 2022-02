Amazon заключил сделку с dj2 — владельцами прав на адаптацию Life is Strange, Disco Elysium и других игр

Amazon заключил с компанией dj2 Entertainment сделку в формате «first-look», что позволит интернет-гиганту первому отсматривать все проекты студии. И только в случае отказа студия сможет продать проект другой компании.

dj2 Entertainment владеет правами на адаптацию почти десятка видеоигр. В список входят, например, Life is Strange, Little Nightmares, Sleepeing Dogs, Disco Elysium и другие. Многие даже не запущены в работу, хотя формально за некоторыми даже закреплены люди. Например, экранизацию инди-платформера Little Nightmares должен поставить Генри Селик.

Недавно dj2 купила права на экранизацию кооперативного экшена It Takes Two. По данным Variety, работать над сценарием хотят позвать Патрика Кейси и Джоша Миллера, которые занимались «Соником в кино».

dj2 пытается экранизировать Life is Strange уже несколько лет. Впервые разговор об адаптации зашёл в 2016-м — тогда компания собиралась поработать с Legendary и Square Enix, но воз и ныне там.