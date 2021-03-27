Анонсирован полнометражный аниме-фильм по «Магической битве»

Студия MAPPA анонсировала фильм с трейлером сразу после финала сезона в пятницу. Фильм будет называться «Магическая битва 0».

Трейлер длится всего 30 секунд и не содержит деталей, но похоже, что история будет основана на приквеле манги, нулевом томе «Магической битвы». В приквеле сюжет вращается вокруг нескольких учеников старшей токийской школы магии, которых мы знаем по основному сериалу, а также нового персонажа Юта Оккоцу.

Если фильм адаптирует именно этот том манги, то можно ожидать предысторию таких персонажей, как Панда и Сатору Годзё.

По данным Studio MAPPA, полнометражное аниме предположительно выйдет этой зимой, но точной даты премьеры пока нет.