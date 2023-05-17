Арнольд Шварценеггер не планирует возвращаться к «Терминатору»

Арнольд Шварценеггер в одном из интервью рассказал, что не планирует возвращаться к роли Т-800 в «Терминаторе».
Франшиза не закончилась. Но я — все. Я понял громко и ясно, что «Терминатор» должен двигаться дальше с другой темой.
Актер признался, что всегда относился к этой франшизе с любовью, потому что она способствовала его успеху.
Первые три фильма были великолепны. В четвертой меня не было, потому что я был губернатором. Пятая и шестая были не очень. И мы знали это заранее, потому что они были написаны не очень.
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С акцентом на искусственном интеллекте.
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