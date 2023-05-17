Арнольд Шварценеггер не планирует возвращаться к «Терминатору»

Арнольд Шварценеггер в одном из интервью рассказал, что не планирует возвращаться к роли Т-800 в «Терминаторе».

Франшиза не закончилась. Но я — все. Я понял громко и ясно, что «Терминатор» должен двигаться дальше с другой темой.

Актер признался, что всегда относился к этой франшизе с любовью, потому что она способствовала его успеху.