Джеймс Кэмерон обсуждает перезапуск «Терминатора»

Режиссер «Аватара: Путь воды» Джеймс Кэмерон в рамках подкаста Smartless рассказал, что сейчас он обсуждает новый фильм во франшизе «Терминатора».
По его словам, он хочет еще раз перезапустить вселенную и сделать больший акцент на искусственном интеллекте вместо роботов.
Если бы я делал нового «Терминатора», то перезапустил бы франшизу, что сейчас как раз обсуждается. Но пока еще ничего не решено. Я бы хотел сосредоточиться на искусственном интеллекте вместо сумасшедших роботов.
Последний «Терминатор», над которым Кэмерон трудился в качестве сценариста и продюсера, вышел в 2019 году и получил низкие оценки от критиков и зрителей.
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