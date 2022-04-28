Ассоциация владельцев кинотеатров: «К лету спасать будет некого»

Ассоциация владельцев кинотеатров выпустила ещё одно заявление, в котором рассказала о необходимости срочных мер по спасению индустрии. В нём написали про ещё большее падение выручки и закрытие залов.

Прежде всего, Ассоциация напомнила, что в прошлые годы по кинотеатрам сильно ударила пандемия — в 2021-м падение по сравнению с 2019-м составило 26,6% по сборам и 33,6% по посещаемости. Положение дел значительно ухудшилось в феврале и марте этого года: падение в марте 2022-го к марту 2021-го составило 44% (сборы) и 49% (зрители).

По всей стране с конца февраля и по 18 апреля прекратили работу около трети кинозалов — 36,4%. По оценкам Ассоциации, нынешний репертуар на ближайшие 2 месяца «повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов».

Авторы заявления отмечают значительную проблему с контентом:

у отрасли кинопоказа нет возможности использовать параллельный импорт;

заместить ушедшие картины отечественными так быстро невозможно;

даже успешные показы индийского и корейского кино, а также перевыпуск российских и советских картин остаются нишевыми, массового зрителя они вернуть не могут.

Эти меры, заявляет Ассоциация, не могут компенсировать более 10% потерянной выручки отрасли.

В итоге это приведёт к остановке работы кинотеатров, что убьёт всю отрасль — около 55 тысяч рабочих мест (сотрудники кинотеатров и кинопроизводство).

К сожалению, мы также понимаем, что решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае, к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд. рублей из бюджета Российской Федерации.