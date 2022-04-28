    3
    Новости

    Ассоциация владельцев кинотеатров: «К лету спасать будет некого»

    28 апреля 2022
    28.04.2022
    545
    1 минута на чтение
    Ассоциация владельцев кинотеатров: «К лету спасать будет некого»

    Ассоциация владельцев кинотеатров выпустила ещё одно заявление, в котором рассказала о необходимости срочных мер по спасению индустрии. В нём написали про ещё большее падение выручки и закрытие залов.

    Прежде всего, Ассоциация напомнила, что в прошлые годы по кинотеатрам сильно ударила пандемия — в 2021-м падение по сравнению с 2019-м составило 26,6% по сборам и 33,6% по посещаемости. Положение дел значительно ухудшилось в феврале и марте этого года: падение в марте 2022-го к марту 2021-го составило 44% (сборы) и 49% (зрители).

    По всей стране с конца февраля и по 18 апреля прекратили работу около трети кинозалов — 36,4%. По оценкам Ассоциации, нынешний репертуар на ближайшие 2 месяца «повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов».

    Авторы заявления отмечают значительную проблему с контентом:

    • у отрасли кинопоказа нет возможности использовать параллельный импорт;
    • заместить ушедшие картины отечественными так быстро невозможно;
    • даже успешные показы индийского и корейского кино, а также перевыпуск российских и советских картин остаются нишевыми, массового зрителя они вернуть не могут.

    Эти меры, заявляет Ассоциация, не могут компенсировать более 10% потерянной выручки отрасли.

    В итоге это приведёт к остановке работы кинотеатров, что убьёт всю отрасль — около 55 тысяч рабочих мест (сотрудники кинотеатров и кинопроизводство).

    К сожалению, мы также понимаем, что решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае, к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд. рублей из бюджета Российской Федерации.

    Читайте также

    Что будет в России с кино и сериалами? Спойлер: всё очень плохо 5

    Что будет в России с кино и сериалами? Спойлер: всё очень плохо

     Алексей Ионов |  04.04.2022

    Сколько ещё протянет кинопрокат в России в нынешних условиях? Спасёт ли нас прокат классики? Почему отменяют премьеры даже российского кино? А что будет со стримингами и новыми сериалами? И почему разорение грозит даже… пиратам?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    «Отчаянные мстители»: нацисты против цирковых уродцев 4
    0
    14396
    «Отчаянные мстители»: тупые нацисты против цирковых уродцев

    Отряд калек на корове смерти расстреливает нацистов, еврейские девочки превращаются в фаерболы, а шестипалый наркоман ищет супергероев для спасения Германии.

    Фэнтезийные циклы, давно ждущие завершения 5
    0
    51191
    Фэнтезийные циклы, давно ждущие завершения

    Джордж Мартин, Патрик Ротфусс и Вера Камша.

    Башня из грязи и веток
    0
    60057
    Ярослав Барсуков «Башня из грязи и веток». Фантастика россиянина, пишущего на английском языке

    Авторский сборник с любопытным сеттингом, глубоким смыслом и яркими героями.

    Видео: обзор настольной постапокалиптической игры «Эпоха облаков»
    0
    166895
    Видео: обзор настольной постапокалиптической игры «Эпоха облаков»

    Игра сочетает колодостроение, управление ресурсами и построение карточного движка. Кроме того, тут можно как разыгрывать отдельные сценарии, так и кампанию.

    Альтернативные 1990-е глазами ребёнка: репортаж со съёмок приквела «Майора Грома» 4
    0
    97001
    Альтернативные 1990-е глазами ребёнка: репортаж со съёмок приквела «Майора Грома»

    По словам создателей, в «Трудном детстве» авторы решили поэкспериментировать с жанром и сделать его посочнее

    Черновик 963
    0
    137321
    Project Ragtag. Какой могла быть закрытая игра по «Звёздным войнам» — и как она может возродиться

    На днях Джейсон Ворд с портала makingstarwars.net опубликовал большую статью, где рассказал, как мог выглядеть отменённый проект.

    Читаем роман «Звёздные войны. Начало шторма» Кэвана Скотта в эпоху «Расцвета Республики»
    0
    217722
    Читаем роман «Звёздные войны. Начало шторма» Кэвана Скотта в эпоху «Расцвета Республики»

    В начале романа мы знакомимся с представителем птичьей расы талортаев, который отправляется выполнять поручение главного антагониста романа — нигила Маркиона Ро.

    1
    0
    251290
    Сериал «Разделение»: красивый до абсурда ужас или страшный до абсурда гротеск

    Стёб над корпоративной культурой и корпорациями в целом.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить