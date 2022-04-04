Что будет в России с кино и сериалами? Спойлер: всё очень плохо

Российский кинорынок остаётся ещё одной отраслью, пострадавшей в результате текущих событий. Кинопрокат лишился голливудских новинок, а стриминги — цифровых премьер блокбастеров и новых сериалов. Есть вероятность, что этим ситуация не ограничится и уже скоро потоковые сервисы потеряют гораздо больше. «Мир фантастики» разбирается, что творится с кино и сериалами.

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Голливудского кино не будет

Ещё в самом начале марта вся голливудская большая пятёрка — студии Sony, Disney, WarnerMedia, Paramount и Universal — приостановила свою деятельность в России, причём Warner сняла с проката долгожданного «Бэтмена» Мэтта Ривза за день до премьеры. А 1 апреля к коллегам присоединилась и студия Lionsgate. Причём если Sony, WarnerMedia, Paramount и Universal поначалу заморозили только премьеры новых релизов, то Disney с 7 апреля вводит полный запрет на прокат всех своих фильмов в кинотеатрах.

Для российского проката даже временный уход зарубежных фильмов оказался сокрушительным ударом. На голливудские блокбастеры приходилось от 75 до 80 % сборов. В марте сборы кинотеатров упали с 5,4 миллиарда рублей до 1,5 миллиарда.

Исчезновение голливудских фильмов поставило перед владельцами кинотеатров два насущных вопроса: чем заполнять освободившиеся сеансы и как завлекать народ в кинотеатры. Казалось бы, очевидный ответ на оба сразу — отдать всё свободное время нашему кино. Однако оказалось, что, во-первых, в этом году среди российских проектов практически нет громких премьер уровня «Холопа» и «Движения вверх», а во-вторых, отечественная линейка релизов также несёт потери.

Но и отечественное мы увидим не всё

Ещё 28 февраля драма «Нуучча», отмеченная множеством фестивальных наград, лишилась даты премьеры. Режиссёр Владимир Мункуев в своих соцсетях сначала написал: «Думаю, не стоит объяснять, почему», — но затем всё же уточнил, что в сложившихся обстоятельствах прокатчики решили на всякий случай отложить премьеру.

Следующий жертвой стал ещё один нашумевший на фестивалях фильм — триллер Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Действие картины разворачивается в альтернативной реальности, по сюжету беглый капитан НКВД пытается добиться прощения у родственников замученных им жертв. Премьера была намечена на 7 апреля, однако уже в начале марта лента исчезла из графика кинотеатров. Продюсер и сценарист Евгений Никишов на стриме с главным редактором «Бюллетеня кинопрокатчика» Александром Нечаевым рассказал, что выход обеих картин — и «Нууччи», и «Волконогова» — перенесён на осень.

В самом конце марта на неопределённый срок переехала, пожалуй, самая ожидаемая отечественная премьера месяца — «Ампир V», экранизация романа Виктора Пелевина. Причём если перенос «Нууччи» и «Волконогова» — инициатива самих прокатчиков, то в случае с «Ампиром V» у «Вольги» не оставалось выбора — Министерство культуры попросту не выдало фильму прокатного удостоверения. В министерстве утверждают, что причиной стал неправильный возрастной рейтинг: прокатчик заявляет «16+», а Минкульт склоняется к «18+». Но в прессе упорно ходят слухи, что причиной стала антиспецоперационная позиция снявшегося в фильме Оксимирона.

Ещё одной потерей для отечественного проката станет то, что студия Disney полностью запретила показ своих фильмов в кинотеатрах. Запрет распространяется не только на зарубежные проекты компании, но и на отечественные фильмы, в том числе «Мистер Нокаут» и «Последний богатырь: Корень зла».

Возвращение классики

Сложилась безвыходная ситуация — голливудские новинки недоступны, а отечественных катастрофически не хватает. Заполнять сеансы было решено за счёт повторного выпуска картин прошлых лет. В кинотеатры вернулись как недавние хиты вроде «Холопа» и «Движения вверх», так и советская классика — «Солярис», «Сталкер» и «Служебный роман».

Список «возвращенцев» впечатляет: «Батя», все части «Трёх богатырей», почти полная, за исключением «Груза 200», ретроспектива фильмов Алексея Балабанова («Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Мне не больно», «Про уродов и людей») и непонятно как затесавшаяся в общий список датская комедийная драма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном. Возможно, её название намекает на то, что остаётся владельцам кинотеатров в сложившейся ситуации.

Повторный прокат положение не спасёт — зрителям нет смысла идти в кино на то, что уже давно можно с комфортом посмотреть дома. Исключением могут стать разве что культовые вещи, прокат которых в своё время прошёл мимо целевой аудитории (например, потому что она тогда ещё пешком под стол ходила). Но даже сборы этих картин убытки кинотеатров не покроют.

Для сравнения: «Брат» и «Брат 2» за первый уикенд заработали на двоих 44 миллиона рублей. Это меньше, чем за седьмую неделю собрал «Анчартед: На картах не значится». А общие сборы фильма с Томом Холландом и Марком Уолбергом за почти два месяца в российском прокате превысили 1,3 миллиарда рублей.

Ещё одна инициатива кинотеатров связана с блогерами. Сеть «Каро» запускает проект «Блогеры в кинотеатрах» — 4 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» покажут новый выпуск шоу «Подземелья Чикен Карри».

Попкорн под угрозой

Кинотеатры попали в тяжёлую ситуацию и перешли в режим полной экономии ещё во время пандемии. Качество показа снизилось, а во многих залах ресурс оборудования был выработан уже почти полностью. Многие сети ещё тогда отказались от регулярного техобслуживания, а в последний месяц ситуация стала ещё хуже.

Работа российских кинотеатров полностью зависит от поставок зарубежной техники и расходных материалов. Проекторы, киносерверы, усилители, акустические системы, отражатели и теплофильтры — все эти товары импортируются из-за границы, отечественных аналогов не существует. Сейчас поставки большей части техники и материалов приостановились — кто-то из поставщиков выжидает, кто-то пересчитывает контракты, а кто-то и вовсе заморозил партнёрство на всё время спецоперации на Украине.

Кое-что можно купить у китайских компаний, но большая часть того, что необходимо, — сертифицированное оборудование, принадлежащее компаниям, которые приостановили сотрудничество с российскими партнёрами. Скорее всего, кинотеатры попытаются продлить срок работы уже имеющейся техники и материалов до предела, а когда что-то начнёт выходить из строя, будут каннибализировать закрытые залы.

Закрытие залов — вынужденная мера. Кинотеатрам приходится сокращать количество сеансов и консервировать часть залов, чтобы не работать в убыток: сохранять рентабельность, когда на сеанс приходит всего три или четыре человека, невозможно.

Чтобы не распугать зрителей окончательно, большая часть сетей заморозила цены на билеты и продукцию баров. Однако поддерживать цены и ассортимент на прежнем уровне долго не получится — Coca-Cola и PepsiCo уже повысили цены на свою продукцию. А скоро из продажи может пропасть непременный атрибут киносеанса — попкорн. Да, сырьё для попкорна в России тоже не производится.

Дайте денег, или мы всё!

Глава сети «Мираж Синема» Виктор Рудман предельно откровенен: к маю может закрыться половина российских кинотеатров. Компания уже закрыла один из восьми кинотеатров в Петербурге. Некоторые эксперты считают прогноз Рудмана слишком оптимистичным и пророчат ещё более раннее закрытие.

Владельцы кинотеатров не пытаются делать вид, что смогут выехать на отечественном кино, и прямо говорят: отрасли нужны или голливудские фильмы, или субсидии от государства. Ассоциация владельцев кинотеатров уже запросила у правительства 4,2 миллиарда рублей — чтобы продержаться ближайшую пару месяцев. По оценкам Ассоциации, до конца года кинотеатрам потребуется 10 миллиардов рублей.

Без рекламы нет контента

Российский рекламный рынок просел: из тридцати крупнейших рекламодателей половина или полностью ушла из страны, или урезала расходы на рекламу.

Реклама была крупнейшей статьёй дохода телеканалов. Вслед за сокращением рекламных бюджетов начали урезать и производственные. Эксперты пророчат, что уже в ближайшее время качественные высокобюджетные проекты в России исчезнут, а эфир займут снятые в павильонах дешёвые поделки и бесконечные мыльные оперы.

Правда, «мыло» тоже может оказаться в дефиците. Многие российские каналы, в том числе «Первый» и «Россия-1», закупали мелодраматические сериалы у украинских студий. Теперь отечественным «мылоделам» придётся отдуваться за всех.

Участники рынка отмечают, что сокращение расходов затронуло не только будущие проекты, но и те, где бюджеты уже одобрены и контракты подписаны. Количество находящихся в производстве проектов сократилось в разы, а многие уже одобренные отложили на потом. И когда именно настанет это «потом» — никто не знает. Горизонт планирования в индустрии сократился до трёх месяцев, а любые долгосрочные перспективы пока что туманны.

Новинок уже нет, а возможно, не будет и старинок

2021 год закончился для отечественных стриминговых платформ очень хорошо — рост по отношению к предыдущему году составил 56 %. В этом году о подобных цифрах остаётся только мечтать.

В марте из России ушли сразу два крупных игрока — Megogo (7,4 % рынка) и Netflix (8,9 %). Сервис Amazon Prime формально не присутствовал на отечественном рынке, но российские пользователи могли смотреть его сериалы — сейчас же доступ для пользователей из России закрыт.

Вдобавок к кинопрокату Sony, Disney, WarnerMedia, Universal и Paramount ограничили и лицензирование новых сделок для стриминговых сервисов. К ним присоединились британские студии BBC, All3Media и ITV Studios.

Пока что приостановка сотрудничества касается только заключения новых сделок. «Кинопоиск» убрал из расписания цифровые премьеры недавних хитов «Человек-паук: Нет пути домой», «Аллея кошмаров» и «King’s Man: Начало», из премьер Amediateka исчез и Halo, а показ нового сериала «Наш флаг означает смерть» остановился на третьей серии.

Отзыва уже заключённых лицензий ещё не было, и накопленный каталог проектов остаётся нетронутым, но скоро ситуация может измениться. С 7 апреля Disney вводит полный запрет на прокат своих фильмов в кинотеатрах. Если этот запрет распространится на стриминги, из библиотек исчезнут все диснеевские мультфильмы, супергеройские ленты Marvel, «Звёздные войны», а также полный каталог принадлежащей «мышиному королевству» студии 20th Century Fox.

Запрет, введённый Disney, может создать опасный прецедент. Если такому примеру последуют и другие западные компании, отечественные стриминговые сервисы просто не вытянут — на зарубежную продукцию приходится до 90 % каталога. В наихудшем положении окажется Amediateka. В отличие от других стримингов, сервис не производит оригинального контента и полностью зависит от эксклюзивного контракта с HBO. Эксперты пророчат, что HBO полностью уйдёт с российского рынка следом за Disney.

Стриминги отчаянно ищут выход из положения. По словам участников рынка, рассматривается либо полный переход на производство оригинального контента, либо ориентация на индийское, корейское, китайское, турецкое и бразильское кино. Давно мы не видели «Рабыню Изауру», «Дикого ангела» и «Богатые тоже плачут»!

Оригиналы будут неоригинальнее

Главный источник финансирования стримингов не доходы с подписок, а инвестиции венчурных фондов или корпораций, рассчитывающих сыграть вдолгую. Сохранится ли финансирование на прежнем уровне в условиях кризиса, сейчас не знает никто.

Сокращение финансирования ударит по возможности платформ производить собственный контент. Возможностей этих в последнее время и так стало меньше: многие высокобюджетные проекты производились или при участии зарубежных партнёров, или с прицелом на иностранные рынки.

На надежде вывести российские сериалы на международный уровень уже можно ставить крест. Netflix приостановил покупку русскоязычного контента и заморозил производство оригинальных проектов «Анна К.», «Петля», «ЗАТО» и «Ничего особенного». Российские студии, потеряв связи с зарубежными партнёрами, лишились возможности продолжать работу над своими проектами.

«Всё, о чём я мечтал последние 15 лет, теперь отменили… А мы просто держимся и пытаемся понять, что нам делать дальше». Артём Васильев, генеральный продюсер Metrafilms

Онлайн-кинотеатры полностью потеряют доходы от рекламной модели монетизации. Часть сервисов или уйдут с рынка, или будут поглощены более крупными игроками.

Оставшиеся будут меньше рисковать, начнут резать бюджеты или попытаются разделить траты с другими сервисами и телеканалами. Падение спроса на контент приведёт к исчезновению «пузыря»: поскольку в последнее время оригинального контента не хватало, стриминги охотились на любого, кто этот контент мог предложить, и завышали гонорары актёрам, режиссёрам, продюсерам и сценаристам.

Раньше ряд продюсерских студий был связан эксклюзивными контрактами с той или иной платформой, стриминги имели «право первой ночи» на рассмотрение любого нового проекта конкретных сценаристов или режиссёров. Теперь работы ведутся исключительно над уже оговорёнными проектами.

Меньше и дешевле

Судя по тому, что прокатчики перестраховались и перенесли премьеры «Нууччи» и «Капитана Волконогова», необходимости в официальной цензуре не возникнет: продюсеры справятся и сами. Участники рынка признают, что в ближайшее время в ходу будут развлекательные и эскапистские жанры (приключения, романтика, фантастика, мистика) — никакой актуалочки. А вот введение чёрных списков и своего рода запрет на профессию станет проблемой — ведь многие ведущие актёры, именитые продюсеры и большинство сценаристов высказались против «спецоперации».

На возможностях отечественных кинематографистов скажется и отсутствие оборудования, комплектующих и программного обеспечения — всё это также производится на Западе. До конца года имеющихся запасов хватит, а вот что будет дальше — вопрос.

В аналогичной ситуации оказалась и отечественная анимация. Большая часть сделок по продаже прав западным каналам и сервисам уже заморожена, есть даже случаи разрыва действующих соглашений. Мультипликаторы с ужасом ждут момента, когда кончится срок действия лицензий — вся анимация производится на импортных программах, требующих ежегодных лицензионных соглашений, продлить которые в этом году никто не сможет.

Помочь кинематографистам обещало государство — Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон, разрешающий стопроцентное государственное финансирование производства и проката отечественных фильмов — прежде законодательство допускало только 70 % госфинансирования.

Правда, рассчитывать на такую поддержку могут не все картины, а только те, которые отвечают критериям «национального фильма» (российское гражданство большинства участников проекта, доля иностранных инвестиций менее 50 %) и соответствуют одной из «приоритетных тем господдержки». В списке таких тем: «Наука России», «Будущее России. Национальные приоритеты. Достижения России», «Герои среди нас. В том числе истории российских медиков и учёных, которые боролись с COVID-19», «Борьба с терроризмом и его идеологией».

Наш флаг означает… денег нет

Из-за сокращения каталога и падения покупательской активности часть подписчиков стримингов уйдёт на пиратские сайты.

Их в ближайшее время ждёт приток новых пользователей, ведь к жаждущим халявы добавятся и те, кто лишился возможности смотреть любимые шоу легально. Однако владельцы пиратских сайтов также настроены пессимистично. Они не верят в ослабление блокировок, ведь этот шаг окончательно добьёт стриминги.

Кроме того, пираты рискуют потерять основной источник дохода. Как отмечает представитель портала FanSerials, 90 % рекламных агентств, сотрудничавших с пиратами, находились на Украине — теперь они приостановили свою деятельность. Проводимые время от времени пользовательские сборы не покрывают даже 10 % от суммы, которая требуется каждый месяц. А скоро траты пиратов вырастут ещё сильнее, ведь в отсутствие официальной озвучки им придётся переводить весь контент самим.

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Будущее российского кинопроката и стриминговых платформ покрыто «туманом войны». А продюсеры, прокатчики и владельцы стримингов никак не могут влиять на ситуацию. Её исход зависит от разрешения совсем другой ситуации в совсем другом месте.