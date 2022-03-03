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    Новости

    Ассоциация владельцев кинотеатров попросила поддержки Фонда Кино и Минкульта

    3 марта 2022
    03.03.2022
    431
    1 минута на чтение
    Ассоциация владельцев кинотеатров попросила поддержки Фонда Кино и Минкульта 1

    Кадр: «Ампир V»

    Ассоциация владельцев кинотеатров — крупнейшнее профессиональное объединение в российской киноиндустрии — опубликовала официальное заявление, в котором выразила озабоченность «высокой вероятностью ликвидации всей отрасли кинопоказа» на фоне санкций.

    Авторы заявления напомнили, что крупнейшие студии отменили прокат своих фильмов, из-за чего кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки. В Ассоциации считают, что «количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте». Кроме того, выход некоторых российских фильмов перенесли.

    Считаем, что в сложившихся условиях продюсерам, дистрибьюторам российского кино и кинотеатрам необходимо действовать совместно в целях сохранения российской кинематографии и грамотно распределить выпуск на экраны отечественных кинофильмов в 2022 году, чтобы удовлетворить запросы зрителей в разных жанрах и зрелищности кинофильмов, максимально получить финансовую отдачу от проката и не допустить большого оттока зрителей из кинотеатров на онлайн-платформы.

    Ассоциация попросила помощи у Министерства культуры и Фонда кино и призвала «разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественного кино».

    Авторы заявления также пояснили, что начались проблемы с техническим и технологическим обеспечением кинопоказа из-за поставок оборудования. В Ассоциации полагают, что запасы оборудования иссякнут ещё до середины 2022 года. При этом российских аналогов у них нет.

    Опыт прохождения кризиса во время пандемии новой коронавирусной инфекции показал, что принятые Правительством Российской Федерации меры поддержки организаций кинопоказа помогли предпринимателям сохранить свой бизнес, рабочие места и любимые зрителями кинотеатры.

    Ассоциация также обратилась к Председателю Правительства Мишустину с предложением выделить кинотеатрам прямые субсидии «в объеме и по методике 2020 года».

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