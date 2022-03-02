Британские компании, включая BBC, заявили о прекращении сотрудничества с российскими партнёрами

К бойкоту России на фоне военных действий в Украине присоединились три крупные европейские телекомпании. Это BBC Studios, All3Media, ITV Studios и Fremantle.
Представители разных компаний прокомментировали решение Deadline разными формулировками:
- представитель BBC заявил, что компания «останавливает лицензирование контента для российских партнёров»;
- представитель All3Media сказал, что компания «останавливает все бизнес-переговоры с телевещательными клиентами из России»;
- ITV Studios сообщила, что «прекратила продажу новых лицензий клиентам из России, посчитав неприемлемым вести деловые отношения с ними в настоящее время».
Пока неизвестно, коснутся ли ограничения по уже лицензированному контенту — например, «Доктор Кто» от BBC по-прежнему доступен на Кинопоиске.
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