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    Новости

    Британские компании, включая BBC, заявили о прекращении сотрудничества с российскими партнёрами

    2 марта 2022
    02.03.2022
    1768
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    Британские киностудии заявили, что прекратят лицензировать контент российским партнёрам

    К бойкоту России на фоне военных действий в Украине присоединились три крупные европейские телекомпании. Это BBC Studios, All3Media, ITV Studios и Fremantle.

    Представители разных компаний прокомментировали решение Deadline разными формулировками:

    • представитель BBC заявил, что компания «останавливает лицензирование контента для российских партнёров»;
    • представитель All3Media сказал, что компания «останавливает все бизнес-переговоры с телевещательными клиентами из России»;
    • ITV Studios сообщила, что «прекратила продажу новых лицензий клиентам из России, посчитав неприемлемым вести деловые отношения с ними в настоящее время».

    Пока неизвестно, коснутся ли ограничения по уже лицензированному контенту — например, «Доктор Кто» от BBC по-прежнему доступен на Кинопоиске.

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