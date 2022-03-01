Netflix «заморозил» производство российских фильмов и сериалов

«Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на свои источники сообщил, что Netflix приостановил работу над всеми оригинальными российскими фильмами и сериалами.

Напомним, всего в производстве было четыре российских проекта: «Анна К», «Ничего особенного», «Зато» и «Петля».

Пока непонятно, временное это решение или нет. Не исключено, что в дальнейшем стриминговый сервис вернется к разработке этих фильмов и сериалов.

Текущие меры Netflix, очевидно, связаны с вооруженным конфликтом России с Украиной.