Netflix «заморозил» производство российских фильмов и сериалов

«Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на свои источники сообщил, что Netflix приостановил работу над всеми оригинальными российскими фильмами и сериалами.
Напомним, всего в производстве было четыре российских проекта: «Анна К», «Ничего особенного», «Зато» и «Петля».
Пока непонятно, временное это решение или нет. Не исключено, что в дальнейшем стриминговый сервис вернется к разработке этих фильмов и сериалов.
Текущие меры Netflix, очевидно, связаны с вооруженным конфликтом России с Украиной.
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Пока что стриминг продолжает работу в стране.
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