«Астрал: Красная дверь»: трейлер уже пятой части ужастика про демонов

В сети появился первый трейлер Insidious: The Red Door («Астрал: Красная дверь») — уже пятой части в знаменитой серии ужастиков про призраков и демонов семьи Ламбертов.

Сюжет будет разворачиваться вокруг персонажа Патрика Уилсона и его повзрослевшего сына. Им предстоит встретиться лицом к лицу с тёмным семейным прошлым и разгадать тайну проклятой красной двери.

В фильме, помимо Уилсона, сыграли Тай Симпкинс, Роуз Бирн, Эндрю Астор и Лин Шайе. Для Уилсона фильм стал дебютом в режиссуре. В числе продюсеров — создатель первой части Джеймс Ван и Джейсон Блум (основатель производственной студии Blumhouse).

Постер

В мировой прокат картина выйдет 7 июля.