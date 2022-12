Какие фильмы выйдут в 2023: новые ужастики и триллеры

Продолжаем собирать списки самых ожидаемых фильмов 2023-го. На очереди — ужасы, триллеры и мистика всех сортов. Список прекрасно подойдёт тем, кому не хватает ужасов в реальности (или тем, кто хочет от них отвлечься). Он получился настолько обширный, что можно пугаться до конца года. В первой части мы собрали новинки: мы увидим Уиллема Дефо в изоляции, посмотрим две вольные адаптации «Дракулы», очередные экранизации Стивена Кинга и слэшер про неправильных пчёл и Винни Пуха.

На момент публикации большинство фильмов из списка не заявлены в российских кинотеатрах — крупнейшие зарубежные кинокомпании ушли из страны после 24 февраля 2022-го.

Ренфилд

Renfield

Когда? 14 апреля.

Что? Комедийный ужастик, неожиданный взгляд на историю Дракулы и его верного слуги Ренфилда.

О чём? Новый Орлеан, наши дни. Ренфилд, годами служивший графу Дракуле, обзаводится возлюбленной и теперь хочет отойти от дел. И во всём этом будут замешаны дорожные регулировщики, местная мафия и, конечно же, сам граф-вампир.

Что это будет? «Ренфилд» позиционируется как экшен-комедия про персонажей из «Дракулы» Брэма Стокера. Фильм родился из обломков «Тёмной киновселенной» Universal и собрал впечатляющую команду творцов. Режиссёр — Крис Маккей, известный не столько «Войной будущего», сколько «Лего Фильмом: Бэтмен» и работой над «Робоцыпом». А сценарий написали один из сценаристов «Рика и Морти» Райан Ридли и, внезапно, отец «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман, которому и принадлежит идея «Ренфилда».

Главной изюминкой фильма станет граф Дракула в исполнении Николаса Кейджа. Актёр был воодушевлён идеей сыграть культового персонажа и привнести в образ щепотку своего фирменного безумия. Кейдж говорит, что вдохновлялся не только Белой Лугоши, но и японским «Звонком», «Американским оборотнем в Лондоне» и даже фильмом «Злое» Джеймса Вана. Должно получиться зрелище в лучших традициях фильмов с Николасом. Рейтинг R у будущего трейлера только подтверждает, что с безумием в фильме всё в порядке.

Самого Ренфилда играет Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Тепло наших тел»), а ещё в касте задействованы Аквафина, Бен Шварц и Шохре Агдашлу (Авасарала из «Пространства»).

Жребий

Salem’s Lot

Когда? 21 апреля.

Что? Мистический триллер, экранизация романа Стивена Кинга.

О чём? Писатель Бен Миерс возвращается в родной городок Салемс-Лот, чтобы написать книгу, а заодно перебороть свои детские страхи. Герой не подозревает, что маленький городок кишит вампирами, и совсем скоро ему вместе с горсткой жителей города придётся вступить в полномасштабное противостояние с упырями.

Что это будет? Ещё одна экранизация Стивена Кинга со всеми плюсами и минусами. «Жребий» 2023 года станет третьей по счёту попыткой экранизировать один из самых известных романов Короля ужасов, и на этот раз режиссёром станет Гари Доберман, уже поработавший над недавней адаптацией «Оно» и известный по франшизе «Заклятие». Он же написал сценарий.

В интервью команда упоминала, что старается справиться с проклятием экранизаций Кинга отсечением всего, что не важно для сюжета. Правда, роман «Жребий» с его большим количеством персонажей и сюжетных линий может принести проблемы. Однако если у Добермана и команды получится, то мы увидим современный фильм про вампиров, которые лишены киношного лоска и привлекательности и предстают перед зрителями в роли полноценных властителей ночи.

Стук в дверь

Knock at the Cabin

Что? Триллер от Шьямалана.

Когда? С 3 февраля.

О чём? Семейная пара с приёмной дочерью мирно проводит каникулы в лесном домике. Но спокойный отдых быстро заканчивается: отпускников берёт в плен четвёрка фанатиков, предсказывающих скорый апокалипсис. Чтобы избежать катастрофы, герои будто бы должны решиться на некую страшную жертву.

Что это будет? Как всегда, интрига. Шьямалан, сделавший себе имя на мистических триллерах, с равной регулярностью выдаёт неожиданные занимательные фильмы (вроде «Шестого чувства» и «Дома с прислугой») или же мутные истории наподобие недавнего «Времени» и провального «После нашей эры» (МирФ назвал его главным разочарованием 2013 года).

Кино основано на романе «Хижина на краю мира» Пола Тремблей — популярного в англоязычной среде автора хоррора и тёмного фэнтези, не добравшегося до русского читателя. Книга получила премию Брэма Стокера и премию «Локус» за лучший роман ужасов.

Шьямалан собрал по-настоящему звёздный актёрский состав: на экране появятся Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Бегущий по лезвию 2049»), Джонатан Грофф («Матрица: Воскрешение») и Руперт Гринт («Гарри Поттер»).

Внутри

Inside

Когда? 10 марта.

Что? Камерный технотриллер.

О чём? О профессиональном грабителе, который охотится за произведениями искусства. Во время очередного налёта всё идёт не по плану, и герой оказывается заперт в элитном пентхаусе с системой «умного дома», которая пытается избавиться от злоумышленника: запирает замки, отключает воду, повышает температуру. Стёкла в окнах, разумеется, пуленепробиваемые.

Что это будет? В худшем случае фильм не удастся, зато мы получим эффектный бенефис номинанта на «Оскар» Уиллема Дефо. Завышать ожидания пока опасаемся — картину поставил дебютант из Болгарии Василис Кацупис. Автором сценария выступил лауреат Берлинского кинофестиваля Бен Хопкинс («Девять жизней Тома Катца»).

М3ГАН

M3GAN

Когда? 6 января.

Что? Технотриллер, экранизация рассказа Джеймса Вана.

О чём? Гениальная изобретательница Джемма становится опекуном своей племянницы Кэди, чьи родители погибли в автокатастрофе. Чтобы как-то подбодрить сироту, Джемма дарит ей М3ГАН — идеальную куклу-компаньона с развитым искусственным интеллектом. Но андроид начинает слишком близко воспринимать команду «оберегать и защищать девочку» и понемногу выходит за рамки программы.

Что это будет? Сочетание сразу трёх поджанров ужасов в одном фильме: про странных детей, про страшных кукол и про спятивший искусственный интеллект. Главная злодейка фильма — яркий выходец из «зловещей долины» — неестественно движется, пугающе говорит и запросто избавляется от тех, кто так или иначе тревожит её подопечную.

Премьера фильма состоялась 7 декабря 2022 года, и критики, похоже, остались довольны. «М3ГАН» сравнивают с «Детскими играми» про куклу Чаки и отмечают в ней отсылки к классике хорроров. А студийные боссы, вдохновившись потенциальным успехом картины, уже готовятся снимать сиквел. «М3ГАН» может стать одним из самых ярких, пусть и не самых оригинальных открытий 2023 года.

Винни Пух: Кровь и мёд

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Когда? 15 февраля.

Что? Слэшер с героями детства в роли чудовищ.

О чём? Кристофер Робин, познакомившись в детстве с Винни Пухом, Пятачком и другими лесными обитателями, не только весело с ними играл, но и подкармливал их. Но после его отбытия в колледж зверушки постепенно одичали, пристрастились к мясу и значительно выросли. И теперь, когда Кристофер возвращается домой вместе со своей молодой женой, его ждёт встреча не с милыми друзьями детства, а с голодными до человечины монстрами.

Что это будет? Идея фильма объясняет саму себя. В 2022 году Disney потеряла эксклюзивные права на Винни Пуха и других персонажей, и было вопросом времени, когда фанаты начнут создавать свои версии историй про любимцев детства — порой жестокие и извращённые. Так и получилось в случае с этим фильмом.

Вряд ли стоит ожидать, что «Кровь и мёд» окажется хорошим слэшером. Фильм снимали за малый бюджет, а съёмки заняли всего десять дней. Но каким бы ни получилось качество фильма, многие готовы посмотреть его хотя бы ради кровавого переосмысления классики. По словам создателей, они уже готовятся снимать такие же версии «Питера Пэна» и «Бемби». Ждём «Тёмную киновселенную Disney».

Незваные

Unwelcome

Когда? 27 января.

Что? Фолк-хоррор.

О чём? Молодая пара получает в наследство домик в ирландской глуши и переезжает туда жить. Но там их ждут не только агрессивные местные жители, но и таинственные обитатели окрестных лесов, с которыми у прежних хозяев были определённые договорённости. И горе тем, кто эти договорённости нарушит…

Что это будет? Ещё один взгляд на традиционных фольклорных существ в современной обёртке. Режиссёр сравнивает картину с «Гремлинами» и «Соломенными псами», поэтому ждать стоит напряжённый и жестокий хоррор о том, как мифы древности вторгаются в устоявшийся мир обычных людей.

Последнее путешествие «Деметра»

The Last Voyage of the Demeter

Когда? 11 августа

Что? Камерный хоррор, вдохновлённый главой «Дракулы» Брэма Стокера.

О чём? Корабль «Деметр», помимо пассажиров и членов команды, везёт загадочные ящики. Никто из людей не догадывается, что один из этих ящиков стал пристанищем для древнего вампира, который рано или поздно выйдет наружу.

Что это будет? История команды и пассажиров шхуны «Деметр» (которая в русском переводе вдруг оказалась «Дмитрием») в романе Брэма Стокера изложена буквально на нескольких страницах, но в ней есть потенциал для хорошего фильма ужасов. Замкнутое пространство корабля, бесконечное море вокруг, небольшая группа людей и кровожадный монстр, который убивает их по одному, — казалось бы, идеальный сюжет для камерного хоррора. И всё же «Последнее путешествие “Деметра”» провело годы в производственном аду, пока в 2019-м фильм не обзавёлся режиссёром.

У Андре Овредала уже есть фильм, в котором монстр и его жертвы оказываются в замкнутом пространстве. Его «Демон внутри» 2016 года оказался довольно простым, но эффектным хоррором, где напряжение нарастало постепенно, но неумолимо. Поэтому есть все основания полагать, что «Последнее путешествие “Деметра”» будет как минимум так же эффектно пугать зрителя. Да и вообще ужасов про морские путешествия не так уж и много.

Особняк с привидениями

Haunted Mansion

Когда? 11 августа.

Что? Комедийный ужастик по аттракциону из Диснейленда.

О чём? Мать-одиночка с сыном приобретает большой дом, населённый призраками. Теперь ей придётся собрать команду исследователей и знатоков паранормального, чтобы разобраться в происходящем и избавить новое жилище от сверхъестественных обитателей.

Что это будет? «Особняк» долго добирался до экранов. Первоначально мы могли получить фильм от Гильермо дель Торо с Райаном Гослингом, но после множества перестановок у руля оказался режиссёр сатирического фильма и сериала «Дорогие белые» Джастин Симиен и сценаристка печально известного женского перезапуска «Охотников за привидениями» Кэти Дипполд. Полноценного хоррора тут можно и не ждать — как-никак, фильм выходит под эгидой Disney.

Но что точно не вызывает сомнений в качестве картины, так это актёрский состав. Загибайте пальцы: Розарио Доусон, Оуэн Уилсон, Дэнни Де Вито, Джейми Ли Кёртис, Вайнона Райдер и Джаред Лето в роли главного призрака поместья. Хотя бы ради такого ансамбля именитых актёров можно дать фильму шанс.

Бугимен

The Boogeyman

Когда? Когда-то в 2023-м.

Что? Мистический ужастик, экранизация одноимённого рассказа Стивена Кинга.

О чём? Девочка-подросток и её младшая сестра пытаются справиться с потерей матери, вытянуть отца из депрессии и противостоять ужасному Бугимену.

Что это будет? Сборник рассказов Стивена Кинга «Ночная смена» давно растащили на экранизации. Из чего-то вышли полноценные фильмы, из чего-то — части хоррор-антологий или сериалов. Дошла очередь и до «Бугимена».

Первоисточник рассказывал депрессивную историю про отца, потерявшего детей из-за таинственного Бугимена. В рассказе пугала не только безысходная тоска скорбящего родителя, но и неожиданно жестокая концовка. Режиссёр экранизации Роб Сэвадж отходит от изначальной концепции и фокусируется на детях, которым и предстоит сражаться с монстром, что кажется более заезженным ходом. Но у нового «Бугимена» есть шансы не только не посрамить оригинал, но и дать зрителям взглянуть на одного из самых пугающих, хоть и не самых известных монстров Короля ужасов.