Avatar: Frontiers of Pandora, DLC для Tales of Arise и Final Fantasy VII Rebirth — что показали на State of Play

В ночь с 14 на 15 сентября прошла трансляция State of Play, в рамках которой Sony поделилась трейлерами грядущих игр для PS5.
Так, показали новые ролики по Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth, Avatar: Frontiers of Pandora и не только.
Resident Evil 4
Capcom анонсировала дополнение для Resident Evil 4 под названием Separate Ways, которое будет посвящено Аде Вонг. Релиз DLC состоится 21 сентября.
Кроме того, игра выйдет на PS VR2 этой зимой.
Avatar: Frontiers of Pandora
Ubisoft поделилась сюжетным трейлером игры по «Аватару» с подзаголовком Frontiers of Pandora.
Игра выйдет 7 декабря 2023 года.
Ghostrunner 2
Разработчики Ghostrunner 2 объявили, что игра получит демо-версию уже сегодня — 15 октября.
Полноценный релиз состоится 26 октября.
Helldivers 2
Новый геймплейный трейлер сиквела командного шутера Helldivers (теперь с видом от третьего лица).
Ждем игру 8 февраля.
Marvel’s Spider-Man 2
Insomniac показала еще один трейлер Marvel’s Spider-Man, посвященной миру грядущей игры, который станет почти в два раза больше благодаря двум новым районам — Куинсу и Бруклину.
Релиз состоится 20 октября только на PS5.
Tales of Arise
JRPG Tales of Arise, которую очень тепло приняли критики и игроки, получит сюжетное дополнение Beyond the Dawn.
DLC выйдет 9 ноября 2023 года.
Final Fantasy VII Rebirth
В конце презентации Sony поделилась трейлером второй части ремейка Final Fantasy VII с подзаголовком Rebirth.
Вместе с этим стала известна дата выхода — 29 февраля 2024 года.
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