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    Новости

    Avatar: Frontiers of Pandora, DLC для Tales of Arise и Final Fantasy VII Rebirth — что показали на State of Play

    15 сентября 2023
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    15.09.2023
    204
    1 минута на чтение
    Avatar: Frontiers of Pandora, DLC для Tales of Arise и Final Fantasy VII Rebirth — что показали на State of Play

    В ночь с 14 на 15 сентября прошла трансляция State of Play, в рамках которой Sony поделилась трейлерами грядущих игр для PS5.

    Так, показали новые ролики по Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth, Avatar: Frontiers of Pandora и не только.

    Resident Evil 4

    Capcom анонсировала дополнение для Resident Evil 4 под названием Separate Ways, которое будет посвящено Аде Вонг. Релиз DLC состоится 21 сентября.

    Кроме того, игра выйдет на PS VR2 этой зимой.

    Avatar: Frontiers of Pandora

    Ubisoft поделилась сюжетным трейлером игры по «Аватару» с подзаголовком Frontiers of Pandora.

    Игра выйдет 7 декабря 2023 года.

    Ghostrunner 2

    Разработчики Ghostrunner 2 объявили, что игра получит демо-версию уже сегодня — 15 октября.

    Полноценный релиз состоится 26 октября.

    Helldivers 2

    Новый геймплейный трейлер сиквела командного шутера Helldivers (теперь с видом от третьего лица).

    Ждем игру 8 февраля.

    Marvel’s Spider-Man 2

    Insomniac показала еще один трейлер Marvel’s Spider-Man, посвященной миру грядущей игры, который станет почти в два раза больше благодаря двум новым районам — Куинсу и Бруклину.

    Релиз состоится 20 октября только на PS5.

    Tales of Arise

    JRPG Tales of Arise, которую очень тепло приняли критики и игроки, получит сюжетное дополнение Beyond the Dawn.

    DLC выйдет 9 ноября 2023 года.

    Final Fantasy VII Rebirth

    В конце презентации Sony поделилась трейлером второй части ремейка Final Fantasy VII с подзаголовком Rebirth.

    Вместе с этим стала известна дата выхода — 29 февраля 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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