Avatar: Frontiers of Pandora, DLC для Tales of Arise и Final Fantasy VII Rebirth — что показали на State of Play

В ночь с 14 на 15 сентября прошла трансляция State of Play, в рамках которой Sony поделилась трейлерами грядущих игр для PS5.

Так, показали новые ролики по Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth, Avatar: Frontiers of Pandora и не только.

Resident Evil 4

Capcom анонсировала дополнение для Resident Evil 4 под названием Separate Ways, которое будет посвящено Аде Вонг. Релиз DLC состоится 21 сентября.

Кроме того, игра выйдет на PS VR2 этой зимой.

Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft поделилась сюжетным трейлером игры по «Аватару» с подзаголовком Frontiers of Pandora.

Игра выйдет 7 декабря 2023 года.

Ghostrunner 2

Разработчики Ghostrunner 2 объявили, что игра получит демо-версию уже сегодня — 15 октября.

Полноценный релиз состоится 26 октября.

Helldivers 2

Новый геймплейный трейлер сиквела командного шутера Helldivers (теперь с видом от третьего лица).

Ждем игру 8 февраля.

Marvel’s Spider-Man 2

Insomniac показала еще один трейлер Marvel’s Spider-Man, посвященной миру грядущей игры, который станет почти в два раза больше благодаря двум новым районам — Куинсу и Бруклину.

Релиз состоится 20 октября только на PS5.

Tales of Arise

JRPG Tales of Arise, которую очень тепло приняли критики и игроки, получит сюжетное дополнение Beyond the Dawn.

DLC выйдет 9 ноября 2023 года.

Final Fantasy VII Rebirth

В конце презентации Sony поделилась трейлером второй части ремейка Final Fantasy VII с подзаголовком Rebirth.

Вместе с этим стала известна дата выхода — 29 февраля 2024 года.