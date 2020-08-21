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    Новости

    Авторы «Академии Амбрелла» спрятали во втором сезоне 43 символа воробья

    21 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    21.08.2020
    1498
    0 минут на чтение
    Авторы «Академии Амбрелла» спрятали во втором сезоне 43 символа воробья

    Создатели «Академии Амбрелла» спрятали во втором сезоне довольно странную пасхалку — 43 изображения воробья.

    Netflix как раз опубликовал ролик, в котором собрал все картинки, чтобы вам не пришлось пересматривать сериал.

    Фанаты предполагают, что это символ Академии Воробья из параллельной вселенной, которую показали в конце второго сезона.

    Пока неизвестно, когда выйдет продолжение «Академии Амбрелла».

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     Александр Стрепетилов |  05.08.2020

    Хотя большую часть сюжета сценаристы выдумали сами, сезон вызывает чувство дежавю. Сколько ещё раз герои будут наступать на одни и те же грабли?

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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