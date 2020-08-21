Авторы «Академии Амбрелла» спрятали во втором сезоне 43 символа воробья

Создатели «Академии Амбрелла» спрятали во втором сезоне довольно странную пасхалку — 43 изображения воробья.
Netflix как раз опубликовал ролик, в котором собрал все картинки, чтобы вам не пришлось пересматривать сериал.
Фанаты предполагают, что это символ Академии Воробья из параллельной вселенной, которую показали в конце второго сезона.
Пока неизвестно, когда выйдет продолжение «Академии Амбрелла».
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Александр Стрепетилов | 05.08.2020
Хотя большую часть сюжета сценаристы выдумали сами, сезон вызывает чувство дежавю. Сколько ещё раз герои будут наступать на одни и те же грабли?
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