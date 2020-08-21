Авторы «Академии Амбрелла» спрятали во втором сезоне 43 символа воробья

Создатели «Академии Амбрелла» спрятали во втором сезоне довольно странную пасхалку — 43 изображения воробья.

Netflix как раз опубликовал ролик, в котором собрал все картинки, чтобы вам не пришлось пересматривать сериал.

Фанаты предполагают, что это символ Академии Воробья из параллельной вселенной, которую показали в конце второго сезона.

Пока неизвестно, когда выйдет продолжение «Академии Амбрелла».