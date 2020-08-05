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    «Академия Амбрелла», 2 сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди

    5 августа 2020
    Александр Стрепетилов
    05.08.2020
    7362
    5 минут на чтение
    #Netflix #супергеройские сериалы
    «Академия “Амбрелла”», 2-й сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди

    Конец света всё-таки наступил — спустя семь дней, как и опасался учёный-филантроп Реджинальд Харгривз. Семейка сверхлюдей из академии «Амбрелла», призванная остановить апокалипсис, не только облажалась со всех сторон, но и отчасти сама стала причиной небывалых разрушений. В ярости Ваня Харгривз взорвала Луну, и ее осколки рухнули на Землю. Но за миг до катастрофы Пятый при помощи сверхспособностей перенёс братьев и сестёр куда подальше. А именно — в Даллас 1960-х.

    Сверхсилы снова дали сбой, и «Амбреллу» разбросало по разным годам. Пятого занесло в 1963-й, где он стал свидетелем начавшейся ядерной войны между США и СССР вскоре после убийства Кеннеди. Ещё один апокалипсис, который нужно предотвратить — и при этом снова отыскать родню. Задача усложняется из-за того, что кто-то успел потерять память, кто-то основал секту, а кто-то даже вышел замуж.

    The Umbrella Academy

    Жанр: супергероика, семейная трагикомедия
    Шоураннер: Стив Блэкмен, Джереми Слэйтер
    В ролях: Эллен Пейдж, Роберт Шиен, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда
    Премьерный показ: 31 июля 2020, Netflix
    Продолжительность: 10 серий по 45–60 минут
    Похоже на:
    «Роковой патруль» (2019)
    «11.22.63» (2016)

    В фантастической литературе встречается термин «синдром второго тома». Вам наверняка он знаком: начинается трилогия, в первом томе на сцене появляются яркие персонажи, действие разворачивается медленно, постепенно расставляются фигуры. Ближе к финалу бахает несколько эффектных сцен — и всё обрывается, ждите продолжения. Вот оно выходит — а там что-то вроде второстепенного квеста. Герои почти не развиваются, автор будто насильно тащит их из точки А в точку Б, а стиль, так нравившийся в первом томе, где-то потерялся.

    Похоже, что-то вроде «синдрома второго сезона» появляется и у сериалов — правда, с чуть иным значением. Шоураннеры видят успешный старт на стриминге, читают обзоры и впечатления, выписывают, какие моменты показались зрителю самыми удачными, и во втором сезоне… просто-напросто повторяют структуру первого, дополнив несколькими новыми образами. Яркий представитель формулы «тех же щей да погуще влей» — второй сезон «Очень странных дел», который хоть и получился удачным, но казался вторичным на фоне предыдущего. (Насколько вообще можно говорить о вторичности, когда речь идёт о сериале, где едва ли не каждый кадр отсылает к Кингу и Спилбергу, — отдельный вопрос.)

    Создатели второго сезона «Академии «Амбрелла»» пошли той же дорогой и перенесли во второй сезон многие элементы из первого. Загибайте пальцы: семейку раскидывает и каждый оказывается по отдельности, многие вынуждены скрывать суперсилы от общества, скоро снова должен наступить конец света, главным двигателем сюжета выступает Пятый, а главным злодеем — всё тот же самовлюблённый Куратор вместе с молчаливыми агентами-убийцами. Упс, пальцы кончились.

    «Академия “Амбрелла”», 2-й сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди 1

    Что осталось от комикса?

    «Академия “Амбрелла”», 2-й сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди 7

    Первый сезон «Академии «Амбрелла»» основан на первых двух томах одноимённого комикса Джерарда Уэя. Главную сюжетную линию — про Белую Скрипку — сценаристы взяли из первого тома. А из второго вытащили много дополнительных эпизодов — например, линию убийц Хейзел и Ча-Чи и воспоминания Пятого про Даллас.

    А вот второй сезон почти не опирается на комикс-первоисточник, авторы развивают собственные сюжеты. Впрочем, если вы уже добрались до третьего тома, «Отеля «Забвение»», то в финале сезона обнаружите очень интересную отсылку!

    «Академия “Амбрелла”», 2-й сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди 2

    Основной сюжет строится вокруг попыток Пятого разобраться, как именно во временном потоке раскидало его братьев и сестёр и как они все связаны с Кеннеди. За помощью он обращается как к местному конспирологу с трагической судьбой, так и к самому Реджинальду Харгрейвзу, который ещё ни сном ни духом о какой-то там «Академии «Амбрелла»», но у него уже есть грандиозные планы на этот мир.

    Отыскать названных родственников — одно. Куда сложнее снова наладить с ними дружеские отношения и вырвать из нынешней ситуации. Лютер (Первый) занялся кулачными боями, Диего (Второй) попал в психиатрическую лечебницу, Эллисон (Третья) вышла замуж за темнокожего парня и занялась активизмом, Клаус (Четвёртый) почти случайно основал секту.

    В целом, это всё проблемы решаемые, но больше всего сложностей возникает с Ваней — как, собственно, и раньше. После путешествия во времени её сбила машина, и она потеряла память. Не очень красивый ход со стороны сценаристов по отношению к героине, которая больше других нуждалась в рефлексии на тему апокалипсиса и могла стать центром сложной сюжетной линии. Однако авторы лишь мимолётно задаются вопросом: «Так это я, нынешняя Ваня, устроила конец света в 2019-м, или дело в Ване-другой?».

    «Академия “Амбрелла”», 2-й сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди 3

    Но сценаристам всё-таки стоит отдать должное. Когда они наступают на те же грабли — вводят в сюжет проблемы из первого сезона, вроде попыток семейки найти общий язык, — у них это получается естественно. Если в первом сезоне проседал темп, а ссоры братьев и сестёр возникали совсем уж на пустом месте, то в продолжении дела обстоят получше, хотя мелких глупостей всё равно хватает.

    Сценаристы тасуют героев и показывают, насколько по-разному те могут взаимодействовать друг с другом. Взять хотя бы непростые отношения Бена и Клауса — этот дуэт успевает пройти стадии от взаимного игнорирования до совместного переживания поцелуя (нет, не между ними!). Неожиданно крутой получилась сцена, в которой на дело Комиссии идут Диего, Пятый и… снова Пятый (тайми-вайми, достойное «Доктора Кто»). Ну а Лютеру оказалось нелегко принять тот факт, что Эллисон любит другого.

    «Академия “Амбрелла”», 2-й сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди 4

    Порой второй сезон даже приятно удивляет. Удались почти все эпизоды с Реджинальдом: от первой встречи в переулке, где завязывается ожесточённая драка, до предыстории с Пого-космонавтом, где впервые появляется Грейс, будущая жена учёного. Сам же Пого тут ещё совсем маленький и безумно милый — грозный конкурент малыша Йоды. В одной из сцен Харгривз и вовсе покажет себя с самой неожиданной стороны!

    Отдельно стоит упомянуть линию Лили — девушки, которая сбегает из лечебницы вместе с Диего. Они быстро становятся парой и так же быстро превращаются во врагов (но окончательно ли?). С Лили связано несколько сюжетных поворотов, отлично вписывающихся в семейную тему сериала. Самые эмоциональные и эффектные сцены достались Ване — чего только стоит процесс обретения воспоминания, настоящее гурманство! А в эпизоде с Беном драматический накал в сериале настигает наивысшей точки.

    «Академия “Амбрелла”», 2-й сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди 5

    Ещё одна заметная особенность второго сезона — обыгрывание известных конспирологических теорий. Оно и понятно, ведь по поводу убийства Кеннеди появилась масса теорий заговора, и каким-то из них поддались даже спецслужбы. Сценаристы «Амбреллы» обыграли, например, образ знаменитого «человека с чёрным зонтом» — несчастного, который в момент гибели президента открыл зонт. Много лет следователи считали мужчину причастным к убийству — и в версии «Амбреллы» так, в общем-то, и есть (в реальности его невиновность смогли доказать, но лишь спустя годы).

    Ещё создатели шоу вспомнили про «Маджестик-12» — якобы секретную группу из двенадцати чиновников США, которые занимались фальсификацией явлений НЛО. Эти заговорщики где только не упоминаются — скажем, в видеоиграх Deus Ex и аниме-сериале «Эксперименты Лейн». Во вселенной «Амбреллы» Харгривз оказался одним из двенадцати.

    Неизменным остался стиль, звуковой и визуальный. Если вы полюбили «Амбреллу» за потрясный подбор песен, красивый саундтрек с использованием смычковых, музыкальные номера, яркую цветовую палитру яркие образы и разгул спецэффектов, то здесь с этим всё в порядке. Возможно, даже чересчур — в шоу стиль по-прежнему доминирует над содержанием.

    «Академия “Амбрелла”», 2-й сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди 6

    Второй сезон «Академии «Амбрелла»» почти целиком повторяет структуру первого — и это, пожалуй, главный минус. С такими персонажами и сеттингом сценаристы могли отправить братьев и сестёр хоть на обратную сторону Луны, драться с Эйфелевой башней, а в итоге предпочли снова рассказать о том, как Харгривзы мирятся и ищут общий язык — пусть и в Далласе 1960-х.

    Впрочем, удачных находок и эпизодов хватает — чего стоят флэшбеки, хорошо обыгранные конспирологические теории и драматические сцены. Если вам пришёлся по душе первый сезон, скорее всего, понравится и второй. А некоторые зрители и вовсе пишут, что им не зашёл первый сезон, но вторым они довольны.

    Что было в первом сезоне?

    «Академия Амбрелла»: сериал Netflix против комикса Джерарда Уэя

    «Академия Амбрелла»: как сериал потерял придурь комикса

     Александр Стрепетилов |  22.02.2019

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    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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