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    Авторы Azur Lane анонсировали свою гача в духе Genshin Impact — с покемонами!

    20 марта 2024
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    20.03.2024
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    Manjuu Network Technology, известная по крайне популярной Azur Lane, анонсировала свою фэнтезийную экшен-RPG в открытом мире в духе Genshin Impact — Azur Promilia.

    Главной особенностью гача-игры будут покемоны, которых в местном мире называют кибо. Они будут помогать в бою, а еще их можно будет использовать как маунтов.

    Разработчики показали дебютный трейлер, а также 15 минут геймплея — с исследованием мира и демонстрацией боевой системы.

    Даты релиза пока нет. Игра выйдет на ПК, PS5, iOS и Android.

    Трейлер

    15 минут геймплея

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    Редактор
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