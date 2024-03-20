Авторы Azur Lane анонсировали свою гача в духе Genshin Impact — с покемонами!

Manjuu Network Technology, известная по крайне популярной Azur Lane, анонсировала свою фэнтезийную экшен-RPG в открытом мире в духе Genshin Impact — Azur Promilia.

Главной особенностью гача-игры будут покемоны, которых в местном мире называют кибо. Они будут помогать в бою, а еще их можно будет использовать как маунтов.

Разработчики показали дебютный трейлер, а также 15 минут геймплея — с исследованием мира и демонстрацией боевой системы.

Даты релиза пока нет. Игра выйдет на ПК, PS5, iOS и Android.

Трейлер

15 минут геймплея