Авторы Azur Lane анонсировали свою гача в духе Genshin Impact — с покемонами!

Manjuu Network Technology, известная по крайне популярной Azur Lane, анонсировала свою фэнтезийную экшен-RPG в открытом мире в духе Genshin Impact — Azur Promilia.
Главной особенностью гача-игры будут покемоны, которых в местном мире называют кибо. Они будут помогать в бою, а еще их можно будет использовать как маунтов.
Разработчики показали дебютный трейлер, а также 15 минут геймплея — с исследованием мира и демонстрацией боевой системы.
Даты релиза пока нет. Игра выйдет на ПК, PS5, iOS и Android.
Трейлер
15 минут геймплея
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.