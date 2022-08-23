Авторы «Бэтгерл» хотели сохранить отснятые кадры, но WB закрыла к ним доступ

Режиссер «Бэтгерл» Билал Фалла в одном из интервью рассказал, что Warner Bros. Discovery закрыла доступ к отснятым материалам отмененного фильма.

Особенно постановщик расстроился, что у него не получилось сохранить сцены с Бэтменом в исполнении Майкла Китона.

Я зашел на сервер и обнаружил, что все пропало. И мы такие: «Черт подери! Мы даже не смогли сохранить сцены с Бэтменом.

Также, по его словам, проект закрыли из-за стратегических изменений в компании, а не из-за качества самой картины.