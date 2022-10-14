Авторы Dungeons & Dragons: Dark Alliance делают новую ААА-игру по D&D

Tuque Games, ответственная за спорную Dungeons & Dragons: Dark Alliance, сменила свое название на Invoke Studios.
Компания займется крупным проектом по франшизам Wizards of the Coast. Прямо сейчас в работе новая ААА-игра по Dungeons & Dragons, в основу которой ляжет движок Unreal Engine 5.
Invoke Studios сформировала новую команду из ветеранов игровой индустрии. Сейчас в ней работают около 80 человек, но в ближайшие коды состав планируют расширить до 200 человек.
Когда выйдет новая Dungeons & Dragons от этой студии, неизвестно.
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Кот-император | 13.10.2022
В неё войдут архивные кадры, а одним из режиссёров выступит Джо Манганьелло.
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