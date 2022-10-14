Авторы Dungeons & Dragons: Dark Alliance делают новую ААА-игру по D&D

Tuque Games, ответственная за спорную Dungeons & Dragons: Dark Alliance, сменила свое название на Invoke Studios.

Компания займется крупным проектом по франшизам Wizards of the Coast. Прямо сейчас в работе новая ААА-игра по Dungeons & Dragons, в основу которой ляжет движок Unreal Engine 5.

Invoke Studios сформировала новую команду из ветеранов игровой индустрии. Сейчас в ней работают около 80 человек, но в ближайшие коды состав планируют расширить до 200 человек.

Когда выйдет новая Dungeons & Dragons от этой студии, неизвестно.