К 50-летию Dungeons & Dragons готовят документалку

Студия Entertainment One — подразделение Hasbro — анонсировала документальный фильм, приуроченный к 50-летнему юбилею Dungeons & Dragons.
Пока что подробностей не особо много. Создатели хотят использовать архивные кадры, чтобы показать зарождение самой известной настольной ролевой игры в мире. Кроме того, в документалке они планируют уделить внимание и культурному влиянию D&D.
Одним из режиссёров выступит актёр и большой фанат игры Джо Манганьелло. Продюсировать будут представители Hasbro и Wizards of the Coast.
В марте 2023-го Paramount выпустит полнометражный фильм Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. А один из сценаристов Джона Уика Дерек Колстед работает над неким сериалом по D&D.
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Действие картины развернётся в знаменитых Забытых Королевствах, родине Дриззта До’Урдена и Эльминстра.
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