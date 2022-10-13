К 50-летию Dungeons & Dragons готовят документалку

Студия Entertainment One — подразделение Hasbro — анонсировала документальный фильм, приуроченный к 50-летнему юбилею Dungeons & Dragons.

Пока что подробностей не особо много. Создатели хотят использовать архивные кадры, чтобы показать зарождение самой известной настольной ролевой игры в мире. Кроме того, в документалке они планируют уделить внимание и культурному влиянию D&D.

Одним из режиссёров выступит актёр и большой фанат игры Джо Манганьелло. Продюсировать будут представители Hasbro и Wizards of the Coast.

В марте 2023-го Paramount выпустит полнометражный фильм Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. А один из сценаристов Джона Уика Дерек Колстед работает над неким сериалом по D&D.