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    Новости

    К 50-летию Dungeons & Dragons готовят документалку

    13 октября 2022
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    13.10.2022
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    К 50-летию Dungeons & Dragons готовят

    Студия Entertainment One — подразделение Hasbro — анонсировала документальный фильм, приуроченный к 50-летнему юбилею Dungeons & Dragons.

    Пока что подробностей не особо много. Создатели хотят использовать архивные кадры, чтобы показать зарождение самой известной настольной ролевой игры в мире. Кроме того, в документалке они планируют уделить внимание и культурному влиянию D&D.

    Одним из режиссёров выступит актёр и большой фанат игры Джо Манганьелло. Продюсировать будут представители Hasbro и Wizards of the Coast.

    В марте 2023-го Paramount выпустит полнометражный фильм Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. А один из сценаристов Джона Уика Дерек Колстед работает над неким сериалом по D&D.

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