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    Новости

    Blumhouse TV экранизирует роман Стивена Кинга «Позже». В главной роли — Люси Лью

    26 января 2022
    26.01.2022
    357
    0 минут на чтение

    О, а вот и первая в этом году рубрика «экранизации Стивена Кинга».

    Стивен Кинг «Позже»: подростковый хоррор о потусторонних тварях и внутренних демонах

    Blumhouse TV приобрела права на недавний роман Короля Ужасов «Позже» — книгу планируют адаптировать в формате мини-сериала. У проекта уже есть исполнительница главной роли, Люси Лью. А шоураннером выступает Раель Такер, работавшая над «Настоящей кровью» и «Сверхъестественным». Она же напишет сценарий первого эпизода.

    «Позже» вышел на английском в марте 2021-го. У нас его издали в том же году спустя несколько месяцев. В центре сюжета — парень Джейми Конклин, который с детства может видеть мёртвых и разговаривать с ними. Однажды по просьбе подруги своей матери, полицейской Лиз, он общается с призраком серийного убийцы — и встречается с опасной потусторонней тварью…

    Ранее студия Blumhouse (не телевизионная компания, а та, что занимается фильмами) приобрела права на повесть «Телефон мистера Харригана» из сборника «Будет кровь». Производство уже завершено, картину покажут на Netflix.

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    Стивен Кинг «Позже»: подростковый хоррор о потусторонних тварях и внутренних демонах

     Светлана Евсюкова |  16.09.2021

    Роман взросления под маской «хоррора о сверхъестественном».

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