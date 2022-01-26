Blumhouse TV экранизирует роман Стивена Кинга «Позже». В главной роли — Люси Лью

О, а вот и первая в этом году рубрика «экранизации Стивена Кинга».

Blumhouse TV приобрела права на недавний роман Короля Ужасов «Позже» — книгу планируют адаптировать в формате мини-сериала. У проекта уже есть исполнительница главной роли, Люси Лью. А шоураннером выступает Раель Такер, работавшая над «Настоящей кровью» и «Сверхъестественным». Она же напишет сценарий первого эпизода.

«Позже» вышел на английском в марте 2021-го. У нас его издали в том же году спустя несколько месяцев. В центре сюжета — парень Джейми Конклин, который с детства может видеть мёртвых и разговаривать с ними. Однажды по просьбе подруги своей матери, полицейской Лиз, он общается с призраком серийного убийцы — и встречается с опасной потусторонней тварью…

Ранее студия Blumhouse (не телевизионная компания, а та, что занимается фильмами) приобрела права на повесть «Телефон мистера Харригана» из сборника «Будет кровь». Производство уже завершено, картину покажут на Netflix.