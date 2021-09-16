Стивен Кинг «Позже»

Джейми Конклин с детства может видеть мёртвых и разговаривать с ними. Однажды по просьбе подруги своей матери, полицейской Лиз, он общается с призраком серийного убийцы — и встречается с опасной потусторонней тварью…

Stephen King

Later

Роман

Жанр: мистический хоррор

Выход оригинала: 2021

Переводчик: Т. Покидаева

Издательство: АСТ, 2021

Серия: «Тёмная башня»

320 стр., 32 000 экз.

Похоже на:

Дин Кунц «Странный Томас»

фильм «Шестое чувство» (1999)

Последний на сегодняшний день роман Стивена Кинга на родине вышел в издательстве, специализирующемся на «крутых» детективах. Однако это очередная игра Короля — такая же, как и постоянный рефрен главного героя-рассказчика: «Это будет история в жанре ужасов». Без хоррора история не обходится — но он тут далеко не на первом плане и рассказывает вовсе не о чудовищах из иного мира.

Короткий роман, больше похожий на сильно растянутую повесть, написан от лица главного героя Джейми Конклина, который видит мёртвых — и сам иронизирует по поводу сходства ситуации с тем, что происходит в фильме «Шестое чувство». На момент написания текста ему 22 года (да, он зумер, почти ровесник XXI века), но он очень старается воспроизвести манеру изложения и взгляд на мир сначала ребёнка, а потом подростка. И заодно показать нам, читателям, как из кажущихся незначительными деталей, обрывков информации и не всегда понятных ребёнку диалогов складывается история, истинный смысл которой становится ясен только в перспективе. Роман неслучайно называется «Позже»: рассказчик регулярно повторяет, что только со временем осознал, что в действительности происходило в тот или иной период его жизни и что представляли собой те или иные люди.

На самом деле «Позже» — роман взросления, заманивающий читателей обещанием «хоррора о сверхъестественном», любимой темой Стивена Кинга. Кроме того, он ещё и заставляет вспомнить целую кучу американских текстов, от «Над пропастью во ржи» до романов Джонатана Сафрана Фоера. Кстати, на Холдена Колфилда герой и вправду местами похож — в тексте наверняка намеренно оставлен совершенно не связанный с главным сюжетом эпизод, в котором Джейми провожает до дома призрак погибшего мальчика.

Именно потому, что это в первую очередь роман взросления и только во вторую — хоррор о связи с потусторонним миром, в «Позже» очень много лишних, на первый взгляд, подробностей, а история с маньяком Террьо по кличке Подрывник завязывается лишь в середине текста. Джейми подробно рассказывает о своей маленькой семье — в ней только он и мама, литературный агент. Свою способность видеть мёртвых Джейми воспринимает как нечто обыденное — и точно не более важное, чем экономические кризисы или проблемы в личной жизни его матери. Ну а зло, с которым достаточно рано приходится столкнуться маленькому человеку, исходит в основном не от мёртвых, а от живых. Это зло принимает разные формы — от финансовых пирамид до алкоголизма, от продажных полицейских до наркомафии.

Кроме того, Джейми приходится понять, что взрослые слишком часто используют детей в своих целях. Сначала он по требованию матери выведывает у призрака писателя, приносившего агентству большие деньги, фабулу его последнего романа. А потом — уже по просьбе полицейской Лиз, бывшей любовницы матери, — беседует с духом покончившего с собой маньяка. Как раз эта встреча и привносит в жизнь Джейми элемент той самой «истории в жанре ужасов». И снова — страшнее потусторонних тварей оказываются люди, а самую ужасную тайну о себе герой раскрывает только на последних страницах романа (где и вовсе обошлось без сверхъестественного).

В эпилоге Джейми как бы невзначай замечает, что стал лучше писать. Это говорит не только о том, что навыки совершенствуются с практикой, а значит, теперь он будет увереннее, чем раньше, противостоять потусторонним тварям. Это говорит ещё и о формировании личности, вырастающей из собственного текста о себе, из знания и понимания себя и своих возможностей. Герой взрослеет — вот главное, что происходит в «Позже». И хотя его история ещё не закончилась, оптимистичный тон финала позволяет надеяться, что у Джейми всё будет хорошо. А Король Ужасов с годами определённо становится сентиментальнее.

Итог: человечная и очень симпатичная история о взрослении и неизбежной встрече со своими демонами в процессе

Дерби в Нью-Йорке Автор не удержался от искушения связать «Позже» с другими своими романами, вписав его в разветвлённую «Кингвёрс». Профессор Беркетт, старший друг Джейми, рассказывает ему о ритуале «Чудь». Поклонники Кинга помнят, что этот ритуал противостояния злобному духу играет ключевую роль в романе «Оно»: именно с его помощью герои дважды одерживают победу над потусторонней сущностью.

Так что да, я вижу мёртвых. Сколько я себя помню, столько и вижу. Но не так, как в том фильме с Брюсом Уиллисом. Это может быть интересно, может быть страшно (как с тем дяденькой в Центральном парке), иногда это бесит, но обычно всё происходит вполне буднично. Просто таким я родился. Вроде того, как люди рождаются левшами, или уже в три года проявляют способности к исполнению классической музыки, или страдают болезнью Альцгеймера с ранним началом, как это случилось с моим дядей Гарри, когда ему было всего сорок два года.