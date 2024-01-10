«Бременские музыканты» уже собрали в прокате больше 2 млрд рублей

По данным ЕАИС, сборы «Бременских музыкантов» в российском прокате превысили 2 миллиарда рублей.

Фильм преодолел это значение всего за девять дней с учетом предпродаж билетов на ближайшие даты.

Это уже десятая отечественная картина, которая собрала больше 2 миллиардов рублей. Ранее это произошло с «Холопом 2» и «По щучьему велению».

В ЕАИС также отметили, что на прошедших новогодних праздниках был рекорд по сборам. За восемь дней касса составила 5,8 миллиарда рублей, из которых 5,5 миллиарда принесли российские ленты.