Фильм «Сто лет тому вперед» не оправдал ожиданий Ассоциации владельцев кинотеатров

В Ассоциации владельцев кинотеатров отметили, что «Сто лет тому вперед» не оправдали их ожиданий.

Фантастическая картина была лидером отечественного проката месяц и заработала больше 1,2 миллиарда рублей.

Однако в АВК полагали, что лента заработает плюс-минус в два раза больше денег (2,5 или 3 миллиарда рублей), поскольку у нее не было серьезных конкурентов. На фоне майских праздников в крупных кинотеатрах отказались от голливудских фильмов.

Майские праздники по объему сборов в целом оказались слабее, чем за аналогичный период в прошлом году. Но в АВК признают, что на этот раз не вышло крупных новинок на сотни миллионов рублей.