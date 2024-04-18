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    Bungie и Netflix делали анимационный сериал по Destiny

    18 апреля 2024
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    18.04.2024
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    Bungie и Netflix делали анимационный сериал по Destiny

    Журналист Forbes Пол Тасси со ссылкой на свои источники рассказал, что Bungie какое-то время работала над анимационным сериалом во вселенной Destiny.

    В производстве мультсериала участвовала Netflix, но дело ограничилось черновыми сценариями.

    Работу приостановили еще до того, как Sony приобрела Bungie. Однако к проекту в будущем могут вернуться, поскольку в PlayStation есть собственное киноподразделение.

    Прежде уже ходили слухи, что Destiny может получит экранизацию. К тому же сама Bungie нанимала людей для расширения франшизы в разных медиа.

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    Редактор
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