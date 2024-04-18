Bungie и Netflix делали анимационный сериал по Destiny

Журналист Forbes Пол Тасси со ссылкой на свои источники рассказал, что Bungie какое-то время работала над анимационным сериалом во вселенной Destiny.

В производстве мультсериала участвовала Netflix, но дело ограничилось черновыми сценариями.

Работу приостановили еще до того, как Sony приобрела Bungie. Однако к проекту в будущем могут вернуться, поскольку в PlayStation есть собственное киноподразделение.

Прежде уже ходили слухи, что Destiny может получит экранизацию. К тому же сама Bungie нанимала людей для расширения франшизы в разных медиа.