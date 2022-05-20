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    «Чего твоё сердце желает?»: трейлер «Три тысячи лет ожидания» от Джорджа Миллера

    20 мая 2022
    20.05.2022
    92
    0 минут на чтение

    MGM показала первый трейлер фантастического ромкома про исследовательницу и джинна «Три тысячи лет ожидания». Кадры полны безумия: древних королевств, вымышленных персонажей и Идриса Эльбы во всю комнату.

    По сюжету исследовательница Алисия (Тильда Суинтон) находит на восточном базаре сосуд — вместилище джинна (Идрис Эльба). Алисия освобождает магическое создание, то по традиции обещает выполнить желания хозяйки, но та ничего не хочет. И джинн показывает ей эпизоды своей жизни — чтобы помочь определиться.

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    «Чего твоё сердце желает?»: трейлер «Три тысячи лет ожидания» от Джорджа Миллера

    «Три тысячи лет ожидания» запланированы в мировой прокат 31 августа. Картину успела купить «Вольга», в российский прокат её выпустят позже.

    Сейчас Миллер занимается приквелом «Безумного Макса: Дорога ярости», который расскажет про молодую Фуриосу.

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