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    Новости

    Что почитать: детектив «Кроатоан» испанского писателя и Distortion Цезария Збешховского

    18 августа 2021
    18.08.2021
    772
    2 минуты на чтение

    В рубрике «Что почитать» сегодня заглядывают сразу два неанглоязычных романа. «Азбука» перевела с испанского детектив со сверхъестественными элементами «Кроатоан» писателя Хосе Карлоса Сомозы. А «Астрель-СПб» анонсировала работу над книгой Distortion поляка Цезария Збешховского, которая входит во вселенную «Рамма».

    Хосе Карлос Сомоза
    Кроатоан

    Что почитать: детектив «Кроатоан» испанского писателя и Distortion Цезария Збешховского 1

    Книга выйдет в серии «Звёзды Мирового Детектива» у «Азбуки». Сомоза известен как лауреат премии «Золотой кинжал» и множества других премий (Silver Dagger Awards и Gold Dagger Awards, Nadal Prize, Cervantes Theatre Prize, Café Gijon Prize).

    6 сентября (в недалеком будущем) мир сходит с ума: люди и животные, змеи и насекомые целыми колониями идут, ползут, летят — в едином ритме, единым телом — сквозь города, леса, горы и болота. Любые встреченные на пути живые существа либо вливаются в зловещее шествие, либо гибнут на месте. Правительства разных стран, полиция, ученые, журналисты теряются в догадках, не понимая, что происходит, ибо тотальной эпидемией охвачена почти вся планета. Гаснут экраны телевизоров, перестает действовать связь. Грядет исчезновение всех форм цивилизации.

    Этот апокалипсис предвидел профессор Карлос Мандель, специалист по поведению животных, покончивший с собой два года назад. Перед смертью он запрограммировал отправку нескольким близким людям, в том числе своей ученице, биологу Кармеле Гарсес, сообщения, которое могло бы помочь изменить ход этих ужасных событий. Но удастся ли им понять этот сигнал, ведь сообщение состоит из единственного слова — «Кроатоан»? Эта надпись была найдена на далеком острове, где в шестнадцатом веке таинственным образом исчезло все население…

    В продаже с сентября.

    Цезарий Збешховский
    Distortion

    Что почитать: детектив «Кроатоан» испанского писателя и Distortion Цезария Збешховского 2

    Книга входит в цикл «Рамма» («Всесожжение»), но его можно читать как самостоятельное произведение, к тому же, оно выполнено в иной стилистике.

    Ограниченный миротворческий военный контингент государства Рамма поддерживает порядок и мир в Ремарке, пустынной стране, которая недавно стала ареной для войны между Раммой и другим крупным государством, Готтаном. Поначалу местные жители принимали рамманцев как освободителей, но со временем на земле, раздираемой религиозным фанатизмом, партизанской войной и растущим недовольством местного населения, рамманские солдаты стали главными врагами, а миротворческий контингент уже занимается чем угодно, кроме мира.

    Маркус Трент — командир подразделения, вместе со своими солдатами он ведет рутинную повседневную современную войну, о которой никто не говорит, ведь официально рамманская армия лишь помогает местному населению, а не ведет с ними боевыми действия. Но когда его подразделение заносит в пустыню Саладх, где по разведывательным данным замечена активность повстанцев, солдаты сталкиваются со странными и необъяснимыми явлениями. Здесь исчезают люди, после контакта с таинственными шаровыми молниями солдаты начинают страдать синдромом Котара, считая себя мертвыми, не работает связь, по ночам в пустыни мерцают огромные зеленые и синие огни, а сам Маркус начинает слышать в голове механический голос, который говорит ему ужасные вещи. Ни командование, ни сами солдаты еще не знают, что вскоре им придется столкнуться с нечеловеческим разумом, с чем-то чудовищно жестоким и совершенно безмятежным. Они еще не знают, что вскоре будут поставлены перед самым страшным выбором в своей жизни, и мало кто из них выйдет из этого столкновения живым.

    «Астрель» пока не называет дату, но книга отмечена как «скоро будет готова к выходу».

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     Светлана Евсюкова |  18.09.2019

    Библейский Апокалипсис в антураже жесткого киберпанк-боевика.

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