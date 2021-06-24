Что почитать: хорроры Джона Стикли и Клайва Баркера

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали сразу несколько анонсов от издательства «Астрель-СПб» — с хоррор-романами Vampire$ Джона Стикли и «Проклятая игра» Клайва Баркер.
«Вампиры»
Джон Стикли
Издательство «Астерль-СПб» приобрело права на культовый хоррор-роман Vampire$ («Вампиры») Джона Стикли — правда, когда он выйдет на русском, пока непонятно.
Нельзя убивать вампиров только ради денег. Надо делать это для удовольствия. Ты убиваешь их, потому что кто-то должен. И неважно, какая у такого занятия цена. И никто не делает эту работу лучше Джека Кроу, главы фирмы VAMPIRE$ Inc. Вот только на последнем задании его команда откусила больше, чем смогла проглотить, и фатально недооценила противника. А потому практически вся погибла. Теперь выжившим придется выработать новую стратегию. Только вот вампиры просто так сдаваться не собираются. И у них есть собственный список врагов, а имя Джека Кроу там выписано прямо сверху. Кровью.
«Проклятая игра»
Клайв Баркер
Также из печати вышел классический роман Клайва Баркер «Проклятая игра» в новом переводе, которым занималась Наталия Осояну. Всего в книге 608 страниц, а ее возрастной рейтинг — 18+.
Боксер Марти Штраус выходит из тюрьмы и становится телохранителем таинственного магната Джозефа Уайтхеда. Невезучий игрок, Штраус думает, что его ставка в конце концов сыграла, и теперь жизнь пойдет на лад, но не знает одного: всем своим состоянием и властью новый босс Марти обязан партии в карты, сыгранной в разрушенной немцами Варшаве, в которой он поставил на кон собственную душу. И теперь должен вернуть долг, а тот, кто пришел за Уайтхедом, обладает воистину зловещей силой: он способен воскрешать мертвых и не остановится ни перед чем. Попав между двух огней, между пламенем преисподней и гневом одного из самых богатых людей Европы, Штраус начинает последнюю отчаянную игру на выживание, еще не понимая, к каким кошмарам она его приведет.
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