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    Новости

    Что почитать: хорроры Джона Стикли и Клайва Баркера

    24 июня 2021
    24.06.2021
    97
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали сразу несколько анонсов от издательства «Астрель-СПб» — с хоррор-романами Vampire$ Джона Стикли и «Проклятая игра» Клайва Баркер.

    «Вампиры»
    Джон Стикли

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    Издательство «Астерль-СПб» приобрело права на культовый хоррор-роман Vampire$ («Вампиры») Джона Стикли — правда, когда он выйдет на русском, пока непонятно.

    Нельзя убивать вампиров только ради денег. Надо делать это для удовольствия. Ты убиваешь их, потому что кто-то должен. И неважно, какая у такого занятия цена. И никто не делает эту работу лучше Джека Кроу, главы фирмы VAMPIRE$ Inc. Вот только на последнем задании его команда откусила больше, чем смогла проглотить, и фатально недооценила противника. А потому практически вся погибла. Теперь выжившим придется выработать новую стратегию. Только вот вампиры просто так сдаваться не собираются. И у них есть собственный список врагов, а имя Джека Кроу там выписано прямо сверху. Кровью.

    «Проклятая игра»
    Клайв Баркер

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    Также из печати вышел классический роман Клайва Баркер «Проклятая игра» в новом переводе, которым занималась Наталия Осояну. Всего в книге 608 страниц, а ее возрастной рейтинг — 18+.

    Боксер Марти Штраус выходит из тюрьмы и становится телохранителем таинственного магната Джозефа Уайтхеда. Невезучий игрок, Штраус думает, что его ставка в конце концов сыграла, и теперь жизнь пойдет на лад, но не знает одного: всем своим состоянием и властью новый босс Марти обязан партии в карты, сыгранной в разрушенной немцами Варшаве, в которой он поставил на кон собственную душу. И теперь должен вернуть долг, а тот, кто пришел за Уайтхедом, обладает воистину зловещей силой: он способен воскрешать мертвых и не остановится ни перед чем. Попав между двух огней, между пламенем преисподней и гневом одного из самых богатых людей Европы, Штраус начинает последнюю отчаянную игру на выживание, еще не понимая, к каким кошмарам она его приведет.

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     Кот-император |  21.06.2021

    Почти всё, кроме Уильямса, выйдет этим летом!

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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