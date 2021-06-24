Что почитать: хорроры Джона Стикли и Клайва Баркера

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали сразу несколько анонсов от издательства «Астрель-СПб» — с хоррор-романами Vampire$ Джона Стикли и «Проклятая игра» Клайва Баркер.

«Вампиры»

Джон Стикли

Издательство «Астерль-СПб» приобрело права на культовый хоррор-роман Vampire$ («Вампиры») Джона Стикли — правда, когда он выйдет на русском, пока непонятно.

Нельзя убивать вампиров только ради денег. Надо делать это для удовольствия. Ты убиваешь их, потому что кто-то должен. И неважно, какая у такого занятия цена. И никто не делает эту работу лучше Джека Кроу, главы фирмы VAMPIRE$ Inc. Вот только на последнем задании его команда откусила больше, чем смогла проглотить, и фатально недооценила противника. А потому практически вся погибла. Теперь выжившим придется выработать новую стратегию. Только вот вампиры просто так сдаваться не собираются. И у них есть собственный список врагов, а имя Джека Кроу там выписано прямо сверху. Кровью.

«Проклятая игра»

Клайв Баркер

Также из печати вышел классический роман Клайва Баркер «Проклятая игра» в новом переводе, которым занималась Наталия Осояну. Всего в книге 608 страниц, а ее возрастной рейтинг — 18+.