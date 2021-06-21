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    Что почитать: скорый финал саги Р. Скотта Бэккера, новый Тед Уильямс и военное фэнтези Девин Мэдсон

    21 июня 2021
    21.06.2021
    1692
    3 минуты на чтение

    В рубрике «Что почитать» сразу несколько анонсов fanzon. Самое главное — уже виднеется завершение цикла эпического фэнтези «Второй Апокалипсис» Р. Скотта Бэккера, вышла «Великая Ордалия», а в конце лета обещают финал «Нечестивый Консульт». Кроме того, издательство показало русскоязычную обложку военного фэнтези «Мы оседлаем бурю» и анонсировало нового Тэда Уильмса.

    Тэд Уильямс
    «Братья ветра»

    Что почитать: скорый финал саги Р. Скотта Бэккера, новый Тед Уильямс и военное фэнтези Девин Мэдсон 1«Братья ветра» — приквел к основному циклу «Память, Скорбь и Шип», его действие разворачивается за тысячи лет до «Трона из костей дракона».

    Гордыня часто приводит к падению, но иногда оно настолько катастрофично, что меняет саму историю.

    Среди бессмертных ситхи Светлого Арда нет никого более любимого и почитаемого, чем два сына правящей семьи, стойкий Хакатри и его гордый и пылкий младший брат Инелуки — Инелуки, который однажды станет Королем Бурь. Младший брат дает смелую, страшную клятву, что он уничтожит смертоносного Хидохебхи, ужасного монстра. Но вместо этого он, а следом и его брат попадают в вихрь катастрофических событий, которые угрожают не только их семье, но и всем ситхи — и, возможно, всему человечеству.

    Действие происходит за тысячу лет до событий «Трона из костей дракона» Уильямса, история трагического хвастовства Инелуки и того, чем оно заканчивается, рассказана Памоном Кесом, верным слугой Хакатри. Кес — не один из народа ситхи, а представитель порабощенной расы подменышей, и его преданность никогда прежде не подвергалась испытанию. Теперь он должен вместе с повелителем встретиться лицом к лицу с ужасным черным драконом, а затем увидеть, как его собственная жизнь навсегда изменится в одно мгновение из-за опрометчивого, эгоистичного обещания Инелуки.

    Кес и его повелитель, пытаясь противостоять трагедии, причиной которой стал Инелуки, будут странствовать по миру, подвергаясь бесчисленным опасностям и встречая как смертных, так и различных бессмертных. Во время этого путешествия окажутся посеяны семена событий, кульминацией которых столетия спустя станет Война Короля Бурь в трилогии «Память, Скорбь и Шип», а также нападение ужасной королевы норнов Утукку на человечество в «Последнем короле Светлого Арда»

    Памон Кес должен подвергнуть сомнению все, что касается его жизни — и рискнуть всем, — поскольку он борется, чтобы спасти своего любимого повелителя, Хакатри. Но будет ли достаточно того, что может сделать Кес? Или опрометчивая клятва Инелуки уже неизбежно приведет весь мир к разрушению?

    На английском книга поступит в продажу только в ноябре 2021-го. Дату выхода перевода пока не называют. А вот «Скалу прощания», второй том из первой трилогии, обещают выпустить ближе к зиме.

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    Девин Мэдсон
    «Мы оседлаем бурю»

    Что почитать: скорый финал саги Р. Скотта Бэккера, новый Тед Уильямс и военное фэнтези Девин Мэдсон 2

    Ещё издательство показало обложку русскоязычного издания (рисунок тот же) романа в жанре тёмного военного фэнтези «Мы оседлаем бурю» Дэвин Мэдсон. Оригинал опубликовали в 2020-м, это первая часть трилогии The Reborn Empire.

    Война построила Кисианскую империю. Война ее и разрушит.

    Спустя 17 лет после восстания Кисианскую империю объединяет лишь твердая рука Бога-Императора. Но измена разрывает шаткий союз с Чилтеем, и все, что было выиграно, рушится.

    Принцесса Мико мечтает заявить права на трон, но путь к власти может навсегда разделить ее семью.

    В Чилтее Кассандру Мариус преследуют голоса мертвых. Отчаяние толкает ее на сделку, что обещает лекарство.

    На границе между народами капитан Рах э’Торин и его воины–изгнанники, вынуждены сражаться в чужой войне.

    Когда империя умирает, восстают три воина. Им придется оседлать бурю или утонуть в пролитой крови.

    Выходит в августе.

    Р. Скотт Бэккер
    «Великая Ордалия»

    Что почитать: скорый финал саги Р. Скотта Бэккера, новый Тед Уильямс и военное фэнтези Девин Мэдсон 3 Что почитать: скорый финал саги Р. Скотта Бэккера, новый Тед Уильямс и военное фэнтези Девин Мэдсон 4

    А вот и обложка предпоследнего романа в цикле мрачного эпического фэнтези «Второй Апокалипсис», книга постепенно завершает как второй подцикл «Аспект-Император», так и общую историю.

    Великая Ордалия продолжает свое эпическое наступление на север. Запасы постепенно истощаются и Аспект-Император дозволяет начать употреблять мясо убитых шранков в пищу. Это может привести к последствиям, которые даже Он не может предвидеть.

    Боевые барабаны Фаним стучат у стен город императрицы, безуспешно ищущей своего сына.

    Глубоко в недрах Ишуали волшебник Ахкеймион борется со своим страхом, что все его действия бесцельны и бессмысленны.

    Уже в продаже. А финальный том, «Нечестивый Консульт», обещают выпустить в августе.

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    Что случилось с переводом? Обзор книги и официальный комментарий издателя.

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