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    Новости | Подкасты
    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 13–19 ноября

    20 ноября 2023
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    20.11.2023
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    #дайджест

    Наш подкаст Фантастические новости снова в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр в блестящей озвучке Никиты Волковича.

    В этом выпуске:

    ✨ Глава Warner Bros. Дэвид Заслав взбесил всю киноиндустрию, и теперь с ним никто не хочет дружить.
    ✨Тайка Вайтити нацелился на фанатов «Звёздных Войн» и всерьёз намеревается их ВЗБЕСИТЬ.
    ✨Alan Wake 2 таки обогнала Baldur’s Gate 3 на The Game Awards. Но это не точно.
    ✨А мем про русский народный конструктор «Олег», кажется, вышел из-под контроля.

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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