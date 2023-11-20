Дайджест новостей за неделю 13–19 ноября

Наш подкаст Фантастические новости снова в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр в блестящей озвучке Никиты Волковича.
В этом выпуске:
✨ Глава Warner Bros. Дэвид Заслав взбесил всю киноиндустрию, и теперь с ним никто не хочет дружить.
✨Тайка Вайтити нацелился на фанатов «Звёздных Войн» и всерьёз намеревается их ВЗБЕСИТЬ.
✨Alan Wake 2 таки обогнала Baldur’s Gate 3 на The Game Awards. Но это не точно.
✨А мем про русский народный конструктор «Олег», кажется, вышел из-под контроля.
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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