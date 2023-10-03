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    «Дайте еще пять сезонов» — первые впечатления критиков от второго сезона «Локи»

    3 октября 2023
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    03.10.2023
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    1 минута на чтение
    «Дайте мне еще пять сезонов» — первые впечатления критиков от второго сезона «Локи»

    В сети появились первые впечатления критиков от просмотра четырех из шести эпизодов второго сезона «Локи».

    Если кратко, журналистам понравилось продолжение. Также почти все отмечают невероятный клиффхэнгер в конце четвертой серии.

    Сериал вернется на экраны 5 октября.

    Хантер Болдинг, That Hastag Show:

    «Локи» долгое время был изюминкой MCU. И продолжает ей быть во втором сезоне. Первые четыре эпизода — возвращение к привычной форме MCU, которое дарит нам космическое добро, смешанное с большим количеством отчаяния. Это мрачный сезон с чертовски захватывающим поворотом в четвертой серии.

    Раййан, The Illuminerdi:

    Силы Локи раскрываются в первых четырех эпизодах <второго сезона> гораздо лучше, чем во всем первом сезоне. Одна конкретная сцена погони — лучшая демонстрация магии Локи, которую мы когда-либо видели в MCU! Первые четыре эпизода с сумасшедшим финалом великолепны. Надеюсь, пятый и шестой эпизоды не разочаруют!

    Адам, Agents of Fandom:

    Второй сезон «Локи» может похвастаться молниеносным темпом, высокими ставками и нефильтрованным хаосом. И, честно говоря, он невероятен. История развивается быстро, но четко, броманс и актеры второго плана великолепны, музыка эйфорична, а операторская работа захватывает дух. Локи возвращается!

    Джошуа М. Паттон, CBR:

    Второй сезон «Локи» — более обширная и сложная история, чем первый сезон. Но именно это делает его таким веселым и трогательным. Это лучшее исполнение Тома Хиддлстона в роли Локи. История полна концептуальной научной фантастики и понятных эмоциональных моментов. Дайте мне еще пять сезонов!

    Эрик Суонн, Cinema Blend:

    Я посмотрел первые четыре серии второго сезона, и они такие странные, очаровательные, забавные и милые, как и следовало ожидать. Эрик Мартин умело развивает мифологию сериала. Фанатов ждет невероятное приключение.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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