«Дайте еще пять сезонов» — первые впечатления критиков от второго сезона «Локи»

В сети появились первые впечатления критиков от просмотра четырех из шести эпизодов второго сезона «Локи».

Если кратко, журналистам понравилось продолжение. Также почти все отмечают невероятный клиффхэнгер в конце четвертой серии.

Сериал вернется на экраны 5 октября.

Хантер Болдинг, That Hastag Show:

«Локи» долгое время был изюминкой MCU. И продолжает ей быть во втором сезоне. Первые четыре эпизода — возвращение к привычной форме MCU, которое дарит нам космическое добро, смешанное с большим количеством отчаяния. Это мрачный сезон с чертовски захватывающим поворотом в четвертой серии.

Раййан, The Illuminerdi:

Силы Локи раскрываются в первых четырех эпизодах <второго сезона> гораздо лучше, чем во всем первом сезоне. Одна конкретная сцена погони — лучшая демонстрация магии Локи, которую мы когда-либо видели в MCU! Первые четыре эпизода с сумасшедшим финалом великолепны. Надеюсь, пятый и шестой эпизоды не разочаруют!

Адам, Agents of Fandom:

Второй сезон «Локи» может похвастаться молниеносным темпом, высокими ставками и нефильтрованным хаосом. И, честно говоря, он невероятен. История развивается быстро, но четко, броманс и актеры второго плана великолепны, музыка эйфорична, а операторская работа захватывает дух. Локи возвращается!

Джошуа М. Паттон, CBR:

Второй сезон «Локи» — более обширная и сложная история, чем первый сезон. Но именно это делает его таким веселым и трогательным. Это лучшее исполнение Тома Хиддлстона в роли Локи. История полна концептуальной научной фантастики и понятных эмоциональных моментов. Дайте мне еще пять сезонов!

Эрик Суонн, Cinema Blend: