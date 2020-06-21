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    Новости

    Издательство Dark Horse анонсировало комиксы по Cyberpunk 2077

    21 июня 2020
    Кот-император
    21.06.2020
    4304
    1 минут на чтение

    Издательство Dark Horse анонсировало комиксы по Cyberpunk 2077Издательство Dark Horse («Город грехов», Hellboy, Aliens, Star Wars) анонсировало серию комиксов по мотивам одной из самых ожидаемых игр последних лет — Cyberpunk 2077. Первый 32-страничный выпуск под названием Cyberpunk 2077: Trauma Team выйдет 9 сентября. Сценарий комикса написал Каллен Банн (Uncanny X-Men, «Округ Хэрроу»), за рисунок отвечает Мигель Вальдеррама («Гиганты»).

    Главная героиня комиксов — Надя, помощница фельдшера в частной медицинской компании Trauma Team International. После того, как очередная миссия спасения проваливается, она оказывается единственной выжившей в перестрелке. Вскоре, согласившись продолжить работу, Надя и её новая команда оказываются в ещё более опасной ситуации…

    Trauma Team — могущественная корпорация из мира Cyberpunk, занимающаяся экстренным спасением жизней и доставкой в больницу. Учитывая, что спасать им часто приходится людей, попавших в серьёзные разборки, члены TT владеют не только навыками реанимации, но и неплохо сражаются.

    На этой неделе стало известно, что релиз Cyberpunk 2077 в очередной раз перенесли. Теперь игра выйдет 19 ноября.

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    Кот-император
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