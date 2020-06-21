Издательство Dark Horse анонсировало комиксы по Cyberpunk 2077

Издательство Dark Horse («Город грехов», Hellboy, Aliens, Star Wars) анонсировало серию комиксов по мотивам одной из самых ожидаемых игр последних лет — Cyberpunk 2077. Первый 32-страничный выпуск под названием Cyberpunk 2077: Trauma Team выйдет 9 сентября. Сценарий комикса написал Каллен Банн (Uncanny X-Men, «Округ Хэрроу»), за рисунок отвечает Мигель Вальдеррама («Гиганты»).

Главная героиня комиксов — Надя, помощница фельдшера в частной медицинской компании Trauma Team International. После того, как очередная миссия спасения проваливается, она оказывается единственной выжившей в перестрелке. Вскоре, согласившись продолжить работу, Надя и её новая команда оказываются в ещё более опасной ситуации…

Trauma Team — могущественная корпорация из мира Cyberpunk, занимающаяся экстренным спасением жизней и доставкой в больницу. Учитывая, что спасать им часто приходится людей, попавших в серьёзные разборки, члены TT владеют не только навыками реанимации, но и неплохо сражаются.

На этой неделе стало известно, что релиз Cyberpunk 2077 в очередной раз перенесли. Теперь игра выйдет 19 ноября.