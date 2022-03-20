DC выпустят комикс по «Бэтмену» Мэтта Ривза — про становление Загадочника

СМИ сообщают, что «Бэтмен» Мэтта Ривза получит еще один побочный проект, но на этот раз в виде комикса, который расскажет о становлении Загадочника.
Сценарий комикса будет написан Полом Дано, исполнившим роль злодея в фильме. У актёра уже есть опыт в создании сценариев — он написал и срежиссировал драму «Дикая жизнь» по роману Ричарда Форда.
Комикс получил название Riddler: Year One («Загадочник: Год первый»). В центре — простой клерк по имени Эдвард Нэштон, который превратился в Загадочника и стал одним из заклятых врагов Бэтмена. Художником выступит Стеван Субик (Elric: The Dreaming City).
Также Warner Bros. разрабатывают ещё два спин-оффа к блокбастеру. Один из них расскажет историю персонажа Пингвина (Колин Фаррелл), а второй будет посвящён лечебнице Аркхэм.
Комикс про Загадочника будет состоять из шести выпусков. Выпуск первого намечен уже на октябрь 2022 года.
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Из проката уже точно выпадают «Бэтмен», «Я краснею» и «Морбиус».
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