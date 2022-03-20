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    Новости

    DC выпустят комикс по «Бэтмену» Мэтта Ривза — про становление Загадочника

    20 марта 2022
    20.03.2022
    675
    0 минут на чтение
    «Бэтмен» Мэтта Ривза получит комикс-приквел о Загадочнике

    СМИ сообщают, что «Бэтмен» Мэтта Ривза получит еще один побочный проект, но на этот раз в виде комикса, который расскажет о становлении Загадочника.

    Сценарий комикса будет написан Полом Дано, исполнившим роль злодея в фильме. У актёра уже есть опыт в создании сценариев он написал и срежиссировал драму «Дикая жизнь» по роману Ричарда Форда.

    Комикс получил название Riddler: Year One («Загадочник: Год первый»). В центре  простой клерк по имени Эдвард Нэштон, который превратился в Загадочника и стал одним из заклятых врагов Бэтмена. Художником выступит Стеван Субик (Elric: The Dreaming City).

    Также Warner Bros. разрабатывают ещё два спин-оффа к блокбастеру. Один из них расскажет историю персонажа Пингвина (Колин Фаррелл), а второй будет посвящён лечебнице Аркхэм.

    Комикс про Загадочника будет состоять из шести выпусков. Выпуск первого намечен уже на октябрь 2022 года.

    «Бэтмен» Мэтта Ривза получит комикс-приквел о Загадочнике 1

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