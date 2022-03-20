DC выпустят комикс по «Бэтмену» Мэтта Ривза — про становление Загадочника

СМИ сообщают, что «Бэтмен» Мэтта Ривза получит еще один побочный проект, но на этот раз в виде комикса, который расскажет о становлении Загадочника.

Сценарий комикса будет написан Полом Дано, исполнившим роль злодея в фильме. У актёра уже есть опыт в создании сценариев — он написал и срежиссировал драму «Дикая жизнь» по роману Ричарда Форда.

Комикс получил название Riddler: Year One («Загадочник: Год первый»). В центре — простой клерк по имени Эдвард Нэштон, который превратился в Загадочника и стал одним из заклятых врагов Бэтмена. Художником выступит Стеван Субик (Elric: The Dreaming City).