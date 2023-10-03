Дэн Хармон переживает, что фильм по «Сообществу» может «развалиться» из-за забастовок

Дэн Хармон в одном из интервью рассказал, что до забастовок голливудских актеров и сценаристов съемки фильма по «Сообществу» должны были пройти в Атланте, чтобы Дональд Гловер гарантировано смог принять в них участие.

Однако забастовки нанесли ущерб всем графикам, поэтому теперь непонятно, когда стартует производство. Хармон обеспокоен, что из-за это может развалиться весь проект.

Более того, создатель «Сообщество» не хочет подвести фанатов. Хотя он и понимает, что страх ошибиться не привет ни к чему хорошему.

До голливудских забастовок весь основной состав сериала согласился вернуться к своим ролям в полнометражке, кроме Чеви Чейза (Пирс Хоуторн), который ушел из шоу до его завершения.

За проект, напомним, отвечают Дэн Хармон, звезда Джоэл Макхейл и соавтор сценария Эндрю Гест.